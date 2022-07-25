У російських військових шпиталях бракує місця для поранених, РФ мобілізує медиків для роботи в Україні, - розвідка
Без широкого розголосу Росія мобілізує своїх медиків (зокрема й у Москві) для роботи на тимчасово окупованих територіях України
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО
Російські військові шпиталі не можуть дати собі раду з напливом поранених російських окупантів. Адже не розраховані на такий потужний потік пацієнтів. А тому падає рівень медичної допомоги.
Отож, як інформує розвідка, керівництво країни-окупанта прийняло рішення провести мобілізацію (у Москві також) фахівців майже всіх медичних спеціальностей для роботи на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, в Маріуполі, Луганську, Донецьку. Насамперед мобілізовуватимуть хірургів. А тих, хто має інакшу спеціалізацію, просто "оптимізовуватимуть". Скажімо, терапевти працюватимуть як асистенти хірургів, педіатри – на посадах військових фельдшерів тощо. Однак зазначені заходи відбуваються без широкого розголосу в ЗМІ та серед громадськості.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України також повідомило про зустрічні "кроки" на місцях. Так, скажімо, колаборант та зрадник Микола Мірошниченко, який є сьогодні так званим начальником відділу охорони здоров’я Бердянська, "проінспектував" службові квартири медичних працівників підприємства "Бердянське територіальне медичне об’єднання" і дав розпорядження - покинуті квартири медиків перерозподілити серед медичного персоналу, який погодився на співпрацю з окупантами.
Також в окремих населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Донецької області окупанти розміщують автобуси, де облаштовані так звані "мобільні медичні поліклініки". Анонсується, що завданням таких автобусів є приймати хворих з-поміж місцевих жителів. Однак, при огляді в таких "пунктах" хворих змушують здавати кров для потреб "захисників армії ДНР та російських військовослужбовців, які воюють в Україні".
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