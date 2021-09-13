У російської тенісистки вкрали олімпійські медалі

Про це повідомляє "Чемпіон".



Будинок Весніної пограбували. Злодії викрали золоту медаль Олімпіади-2016 та срібло Токіо-2020.



"Нас не було в будинку лише кілька годин. Коли повернулися з вечері, виявили, що вкрали медалі. Вони лежали в спортивній сумці… не на видному місці. У будь-якому випадку, сейф теж зламали, вкрали коштовності і прикраси, не взяли лише документи", - розповіла тенісистка Олена Весніна.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb