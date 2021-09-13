У російської тенісистки вкрали олімпійські медалі
Російську тенісистку Олену Весніну пограбували, у неї вкрали олімпійські медалі
Про це повідомляє "Чемпіон".
Будинок Весніної пограбували. Злодії викрали золоту медаль Олімпіади-2016 та срібло Токіо-2020.
"Нас не було в будинку лише кілька годин. Коли повернулися з вечері, виявили, що вкрали медалі. Вони лежали в спортивній сумці… не на видному місці. У будь-якому випадку, сейф теж зламали, вкрали коштовності і прикраси, не взяли лише документи", - розповіла тенісистка Олена Весніна.
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