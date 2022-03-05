У Ростові розгорнули штаб "ПВК Вагнер" для вербування людей на війну в Україну, - Генштаб ЗСУ
У російському Ростові-на-Дону розгорнули штаб приватної військової кампанії “Вагнер”, де вербують людей для війни в Україні
Про це повідомив Генштаб ЗСУ в Facebook.
“За наявною інформацією, з початком збройної агресії проти України активізувалась діяльність російських приватних військових кампаній щодо вербування особового складу, який має досвід проходження військової службу у підрозділах спеціального призначення та має відповідну підготовку. Так, у Ростові-на-Дону розгорнуто штаб ПВК Вагнер”, – йдеться в повідомленні.
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