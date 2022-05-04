У РПЦ накинулися на Папу Римського зі звинуваченнями після його заяви, що патріарх Кирил виправдовував війну РФ проти України

Про це повідомляють російські ЗМІ.

У РПЦ заявили, що Папа Франциск обрав некоректну тональність під час переказу бесіди через заяву, що патріарх Кирил 20 хвилин обґрунтовував виправданість російського вторгнення в Україну.

За версією РПЦ, патріарх сказав Папі Римському, що конфлікт в Україні почався ще у 2014 році з Майдану, та звинуватив НАТО в порушенні, нібито, даної Росії обіцянки не просуватися на схід. Кирил також заявив, що якби Україну прийняли до Альянсу, то "підлітний час до Москви складав би кілька хвилин", а Росія не може цього допустити. Кирил також сказав Папі Римському, що хотів би зрозуміти, як дві церкви можуть допомогти досягти зміцнення миру і справедливості, "абстрагуючись від геополітичної складової".

Врешті у РПЦ констатували, що подібні висловлювання Франциска не сприятимуть налагодженню діалогу.

3 травня Папа Римський Франциск заявив, що на прохання посприяти припиненню війни в Україні патріарх Кирил 20 хвилин обґрунтовував виправданість російського вторгнення.

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