Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За його інформацією, в лікарні окупованого міста Рубіжне кадирівці привласнюють сучасне медичне обладнання інфекційного відділення.

"Нібито випадково, знайшли "покинутий" корпус лікарні в Рубіжному, яка виявилася нашпигована сучасним дороговартісним обладнанням та мала великі запаси іноземних ліків", - розповідає Гайдай.

За його даними, окупанти зняли відео, у якому начебто обіцяли відкрити на місці інфекційного відділення шпиталь. Самі ж кадирівці демонтовують обладнання та вивозять його на територію РФ.

"Окрім державної підтримки, наше інфекційне відділення протягом останніх років допомагали вдосконалювати багато міжнародних організацій. Ми працювали за багатьма напрямками від оснащеності до комфорту пацієнтів та лікарів. Без перебільшення, одне з кращих інфекційних відділень країни. Все відновимо!", - коментує Гайдай.

Російські окупанти крадуть і вивозять на територію РФ обладнання з лікарень і шкіл окупованої Кремінної

Крім того, на тимчасово окупованих територіях росіяни нищать обладнання, змушують медиків лікувати своїх військових і не дозволяють лікарям евакуюватися

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