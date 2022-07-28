У Румунії жорстко відреагували на "мапу України", яку опублікував глава Радбезу РФ Дмитро Медведєв
Міністерство закордонних справ Румунії відреагувало на публікацію заступником глави Радбезу РФ Дмитром Медведєвим "мапи", на якій Україна зображена в межах Київської області, а решту територій нібито "поділять" між собою країни-сусіди
Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Румунії.
"МЗС категорично відкидає підхід заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який опублікував у соціальній мережі мапу, що химерно відносить територію України до Румунії та інших сусідніх з Україною держав. У МЗС вважають, що подібні настрої є частиною інструментів пропаганди та дезінформації, які тривалий час використовувалися РФ та які посилилися після початку незаконної та нелегітимної агресивної війни проти України", – йдеться у заяві.
Подібні "пропозиції" та "аналізи", спрямовані на хаотичне перекроювання кордонів та на заохочення порушення міжнародного права, є "абсолютно безуспішними спробами виправдати власну поведінку з непокори заснованому на правилах міжнародному порядку", - вважають у румунському зовнішньополітичному відомстві.
27 липня Медведєв опублікував у своєму Telegram "мапу", на якій Вінниця та Чернівці зображені як територія Румунії, західні області – територія Польщі, а решта, крім Київської, – Росії. Водночас Медведєв стверджує, що таке "майбутнє" нібито пророкують Україні "західні аналітики".
- 17 липня Медведєв пригрозив Україні "судним днем" за спробу деокупувати Крим.
- 6 липня Дмитро Медведєв заявив, що на спроби судити росіян за воєнні злочини в Україні, Москва може відповісти ядерною зброєю.
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