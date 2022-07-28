Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Румунії.

"МЗС категорично відкидає підхід заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який опублікував у соціальній мережі мапу, що химерно відносить територію України до Румунії та інших сусідніх з Україною держав. У МЗС вважають, що подібні настрої є частиною інструментів пропаганди та дезінформації, які тривалий час використовувалися РФ та які посилилися після початку незаконної та нелегітимної агресивної війни проти України", – йдеться у заяві.

Подібні "пропозиції" та "аналізи", спрямовані на хаотичне перекроювання кордонів та на заохочення порушення міжнародного права, є "абсолютно безуспішними спробами виправдати власну поведінку з непокори заснованому на правилах міжнародному порядку", - вважають у румунському зовнішньополітичному відомстві.

27 липня Медведєв опублікував у своєму Telegram "мапу", на якій Вінниця та Чернівці зображені як територія Румунії, західні області – територія Польщі, а решта, крім Київської, – Росії. Водночас Медведєв стверджує, що таке "майбутнє" нібито пророкують Україні "західні аналітики".

17 липня Медведєв пригрозив Україні "судним днем" за спробу деокупувати Крим.

6 липня Дмитро Медведєв заявив, що на спроби судити росіян за воєнні злочини в Україні, Москва може відповісти ядерною зброєю.

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