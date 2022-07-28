English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ У Румунії жорстко відреагували на "мапу України", яку опублікував глава Радбезу РФ Дмитро Медведєв

У Румунії жорстко відреагували на "мапу України", яку опублікував глава Радбезу РФ Дмитро Медведєв

28 липня, 2022 четвер
21:35
Світ Дмитро Медведєв

Міністерство закордонних справ Румунії відреагувало на публікацію заступником глави Радбезу РФ Дмитром Медведєвим "мапи", на якій Україна зображена в межах Київської області, а решту територій нібито "поділять" між собою країни-сусіди

Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Румунії.

"МЗС категорично відкидає підхід заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який опублікував у соціальній мережі мапу, що химерно відносить територію України до Румунії та інших сусідніх з Україною держав. У МЗС вважають, що подібні настрої є частиною інструментів пропаганди та дезінформації, які тривалий час використовувалися РФ та які посилилися після початку незаконної та нелегітимної агресивної війни проти України", – йдеться у заяві.

Подібні "пропозиції" та "аналізи", спрямовані на хаотичне перекроювання кордонів та на заохочення порушення міжнародного права, є "абсолютно безуспішними спробами виправдати власну поведінку з непокори заснованому на правилах міжнародному порядку", - вважають у румунському зовнішньополітичному відомстві.

27 липня Медведєв опублікував у своєму Telegram "мапу", на якій Вінниця та Чернівці зображені як територія Румунії, західні області – територія Польщі, а решта, крім Київської, – Росії. Водночас Медведєв стверджує, що таке "майбутнє" нібито пророкують Україні "західні аналітики".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
Дмитро Медведєв
Румунія
МЗС
війна з Росією
Читайте також:
Лавров
27 липня, 2022 середа
Британська розвідка назвала мету візиту Лаврова до країн Африки
Михайло Подоляк
27 липня, 2022 середа
Третього попередження може не бути: в Офісі президента закликали РФ забиратися з Херсона після удару по Антонівському мосту
28 липня, 2022 четвер
РФ завдала понад 10 ракетних ударів по Чернігівщині: є влучання в лісовий масив
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.07
    Купівля 39.07
    Продаж 40.04
  • EUR
    Купівля 39.3
    Продаж 40.56
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
28 липня
22:04
НАБУ, САП
У G-7 прокоментували призначення Клименка на посаду очільника САП
21:48
На фото Будівля уряду і держканцелярії Естонської Республіки
Естонія не видаватиме росіянам візи або посвідки, які необхідні для навчання
21:39
Бен Ходжес
До кінця цього року. Генерал Бен Ходжес спрогнозував перебіг війни з Росією
21:24
УЄФА
УЄФА розпочав розслідування через поведінку фанатів "Фенербахче"
21:23
Мінцифри звернулося до Meta щодо приховування українських постів та блокування акаунтів
21:19
Дмитро Марченко
Досвід, зв'язки та комунікація. Кім пояснив, чому просив Залужного повернути Марченка на Миколаївщину
21:04
Борис Джонсон
Естафетну паличку передам непомітно в руки іншого. Джонсон піде у відставку, попри заклики залишитися
20:57
З 30 липня Україна експортуватиме до ЄС електроенергії у 2,5 рази
Україна експортуватиме до ЄС електроенергії  у 2,5 рази більше з 30 липня, - голова правління Укренерго Володимир Кудрицький
20:54
Олексій Данілов
Людина, яка займаєтся політикою, має публічно повідомити про наявність у неї іншого громадянства, - Данілов
20:49
Оновлено
Миколаїв
Росіяни обстріляли приватний сектор Миколаєва
20:44
Віктор Орбан
Орбан виправдовується за скандальні вислови про "змішування рас"
20:36
Джуліанна Сміт
Росія могла б зупинити війну завтра. Посол США у НАТО озвучила перспективи завершення війни
20:23
Байден і Сі Цзіньпін
Граючи з вогнем, ви підпалите себе. Сі Цзіньпін погрожує Байдену за Тайвань
20:22
Микола Мартиненко
НАБУ та САП повідомили нову підозру екснардепу Мартиненку
20:21
Міна на одеському пляжі
У Коблево на морській міні підірвалися дві людини
20:14
Президент нагородив Хрестом бойових заслуг 20 українських військових
Зеленський вручив Хрест бойових заслуг 20 українським військовим
19:56
Виробник скла Guardian Industries продав бізнес у Росії
19:43
Схема руху суден, що вивзитимуть зерно з портів в Україні
В ООН сподіваються, що перший корабель із зерном вийде з українського порту вже 29 липня. Схема руху
19:41
Ексклюзив
російський танк Т-72Б
Росіяни залишали танки та тікали, бо не мали достатньої технічної підготовки, - підполковник у відставці Саламаха
19:31
Крістіне Ламбрехт
Німеччина надасть Україні засоби захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї
19:21
Ексклюзив
Микола Княжицький
Офіс президента не вважав Венедіктову достатньо слухняною, - нардеп Княжицький
19:15
Володимир Зеленський, брифінг 28 липня
"Ніяких спекуляцій немає": Зеленський прокоментував рішення позбавити Геннадія Корбана українського громадянства
19:10
Окупанти продовжують обстріли Донеччини та Харківщини, виправдовуючись вигадками про розташування ЗСУ у школах і церквах, - Генштаб
19:07
Володимир Зеленський з Гітанасом Наусєдою
"Я приїхав не з порожніми руками": Литва надасть Україні 10 бронемашин та амуніцію
18:46
Ураження російського Т-80 гранатою M430A1. Липень 2022
Українські військові переробили американські 40-мм гранати під авіаційні
18:44
Англомовне цифрове медіа UNITED24
Креативний директор Balenciaga став амбасадором UNITED24
18:39
Оновлено
обстріл ракета
Росіяни завдали ракетного удару по Кропивницькому: 5 людей загинуло, 26 отримали поранення
18:39
окупація
В держдумі РФ припустили, що восени можуть провести анексію окупованих територій України
18:32
війна з Росією Ірпінь
До кінця року воєнні дії повинні припинитись
18:22
СБУ викрила шахраїв, які "видавали" російським диверсантам паспорти України
18:22
Роберта Мецола під час візиту до Києва
"Ми будемо поруч з Україною і в часи трагедії, і в часи процвітання": голова Європарламенту виступила у Верховній Раді
18:13
Ексклюзив
Ракетний удар
Об'єктом ударів по Кропивницькому став цивільний аеропорт, - голова Кіровоградської ОВА Райкович
18:05
Кадр з фільму "Снайпер. Білий ворон"
У День Державності презентували трейлер  українського воєнного екшну "Снайпер. Білий ворон"
18:01
ядерна зброя рф ракета
Росія може завдати ядерного удару по членах НАТО у Європі в разі наближення поразки чи критичної підтримки України, - Rand Corporation
17:52
Netflix
Netflix спільно з House of Europe та Українскою Кіноакадемією нададуть 100 стипендій по 1000 євро для українських кінематографістів
17:45
патріарх Кирил
"Хто ж тоді укладе мир?": Орбан виступив проти санкцій щодо патріарха Кирила
17:41
Гітанас Науседа
Історичний досвід вчить: московського тирана треба вчасно зупинити, – президент Литви у Верховній Раді
17:29
Володимир Зеленський
Ми рекордно швидко здобули кандидатство у ЄС, так само маємо перейти до переговорів про членство, - Зеленський
17:20
Ексклюзив
Давід Стулік
В Європі восени почнеться політичний землетрус, - аналітик Стулік
17:13
Виступ Зеленського у Раді в День Державності
Зеленський анонсував створення в Україні Коледжу Європи, що готуватиме чиновників для роботи у структурах ЄС
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV