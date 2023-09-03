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У Санкт-Петербурзі палає нафтобаза, жителі чули "звуки вибухів"

3 вересня, 2023 неділя
12:32
Війна з Росією Пожежа у Санкт-Петербурзі

У Санкт-Петербурзі 3 вересня спалахнула масштабна пожежа, палає нафтобаза, місцеві жителі повідомляли про "звуки вибухів"

Як повідомляють росЗМІ, місцеві жителі чули "звуки вибухів" у районі загоряння біля Піскарівського проспекту.

Офіційної інформації про причину загоряння поки немає.

  • Напередодні, 2 вересня, Росія звинуватила Україну в обстрілі з РСЗВ селища Уразове Бєлгородської області, унаслідок чого нібито загинув чоловік. 
  • Уранці неділі, 3 вересня, губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що Збройні Сили України атакували регіон, внаслідок чого начебто зруйновано будинки.
Росія
зброя
безпілотник
Військові новини
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