У Санкт-Петербурзі створюють "православну" ПВК, - росЗМІ

Про це повідомляють російські медіа "Скат" та "Блокнот".

Новостворена ПВК "Андріївський Хрест" вже розпочала формування добровольчих батальйонів. Видання інформують, що навчальний центр з підготовки військових при Морському Нікольському Соборі у Кронштадті існує ще з 2017 року.

Концепція роботи найманців полягає в тому, щоб "виживати в тяжких умовах бойових дій". Це стверджує директор ПВК Володимир Хільченко.

Навчання найманців триватиме 30 днів, взяти участь можуть від 70 до 100 осіб.

"До "Андріївського Хреста" може потрапити будь-хто. Навчання відбуватиметься коштом приватних пожертв та особистих грошей учасників", - пишуть ЗМІ.

Засновник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин 6 листопада анонсував створення "центрів підготовки ополченців". Він стверджує, що росіяни залучатимуть місцеве населення з прикордонних областей РФ, щоб ті шукали диверсантів.

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