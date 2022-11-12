У Санкт-Петербурзі створюють "православну" ПВК, - росЗМІ
ПВК "Андріївський хрест" при соборі РПЦ у петербурзькому Кронштадті готуватиме бійців перед мобілізацією, щоб "більше військових виживало у важких умовах досягнення успіху"
Про це повідомляють російські медіа "Скат" та "Блокнот".
Новостворена ПВК "Андріївський Хрест" вже розпочала формування добровольчих батальйонів. Видання інформують, що навчальний центр з підготовки військових при Морському Нікольському Соборі у Кронштадті існує ще з 2017 року.
Концепція роботи найманців полягає в тому, щоб "виживати в тяжких умовах бойових дій". Це стверджує директор ПВК Володимир Хільченко.
Навчання найманців триватиме 30 днів, взяти участь можуть від 70 до 100 осіб.
"До "Андріївського Хреста" може потрапити будь-хто. Навчання відбуватиметься коштом приватних пожертв та особистих грошей учасників", - пишуть ЗМІ.
- Засновник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин 6 листопада анонсував створення "центрів підготовки ополченців". Він стверджує, що росіяни залучатимуть місцеве населення з прикордонних областей РФ, щоб ті шукали диверсантів.
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