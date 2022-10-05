Про це повідомили аналітики проекту X-Compliance, інформує Интерфакс.

На початок поточного року ці показники становили 3835, 2281 та 1554 відповідно.

Усього на 30 вересня у списках санкцій ООН, США, ЄС, Великобританії, Швейцарії, Нідерландів, Бельгії, Латвії, Польщі, Австралії, Нової Зеландії, Канади, Сінгапуру, Японії та України, які відстежують аналітики X-Compliance, безпосередньо названо 21 027 фігурантів, тобто частка російських громадян та юросіб у них дорівнює 26,3%.

Серед російських компаній, включених у списки санкцій, 12,2% займаються науковими дослідженнями та розробками, 9% - гуртовою торгівлею, 8% - наданням фінансових послуг, 4,5% - виробництвом комп'ютерів, електроніки та оптики, 3,9% - виробництвом транспортних засобів та обладнання.

Крім компаній, прямо названих у списках санкцій, під обмеження підпадають і їх дочірні структури. Відносно 3141 російської компанії було виявлено ризик поширення дії "правила 50%". Зокрема, під дію блокуючих санкцій США можуть підпадати 1452 особи, неблокуючих - 1468.

Найчастіше за 9 місяців оновлювалися списки Великобританії, США та Євросоюзу.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила санкції проти учасників псевдореферендумів РФ на тимчасово окупованих територіях України ще 26 вересня.

Сьогодні, 5 жовтня, черговий пакет санкцій проти РФ ухвалили посли країн ЄС.

США поки без нових санкцій, але з новим пакетом військової допомоги на $625 млн

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