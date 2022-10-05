У санкційні списки потрапили уже понад 5,5 тис. фігурантів з Росії, - проєкт X-Compliance
Число російських фігурантів іноземних списків санкцій станом на 30 вересня 2022 року склало 5 530, у тому числі 3 294 фізособи та 2 236 компаній
Про це повідомили аналітики проекту X-Compliance, інформує Интерфакс.
На початок поточного року ці показники становили 3835, 2281 та 1554 відповідно.
Усього на 30 вересня у списках санкцій ООН, США, ЄС, Великобританії, Швейцарії, Нідерландів, Бельгії, Латвії, Польщі, Австралії, Нової Зеландії, Канади, Сінгапуру, Японії та України, які відстежують аналітики X-Compliance, безпосередньо названо 21 027 фігурантів, тобто частка російських громадян та юросіб у них дорівнює 26,3%.
Серед російських компаній, включених у списки санкцій, 12,2% займаються науковими дослідженнями та розробками, 9% - гуртовою торгівлею, 8% - наданням фінансових послуг, 4,5% - виробництвом комп'ютерів, електроніки та оптики, 3,9% - виробництвом транспортних засобів та обладнання.
Крім компаній, прямо названих у списках санкцій, під обмеження підпадають і їх дочірні структури. Відносно 3141 російської компанії було виявлено ризик поширення дії "правила 50%". Зокрема, під дію блокуючих санкцій США можуть підпадати 1452 особи, неблокуючих - 1468.
Найчастіше за 9 місяців оновлювалися списки Великобританії, США та Євросоюзу.
- Нагадаємо, Велика Британія запровадила санкції проти учасників псевдореферендумів РФ на тимчасово окупованих територіях України ще 26 вересня.
- Сьогодні, 5 жовтня, черговий пакет санкцій проти РФ ухвалили посли країн ЄС.
- США поки без нових санкцій, але з новим пакетом військової допомоги на $625 млн
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.88
-
EUR
Купівля 38.91Продаж 40.13
- Актуальне
- Важливе