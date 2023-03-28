Про це повідомляє Al-Ihbaria та AP.

Автобус прямував з провінції Хаміс Мушейт до Мекки. Втративши керування, автобус зіткнувся з мостом, а потім перекинувся на бік і спалахнув.

Аварія сталася у провінції Асір, на південному заході країни, що межує з Єменом. Попередньо причиною ДТП називають несправність гальмівної системи.

Внаслідок аварії 20 людей загинули, ще 29 пасажирів постраждали. Постраждалих доправили до центральної лікарні Асіра. Більшість отриманих травм – опікові.