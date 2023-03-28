У Саудівській Аравії автобус врізався у міст та перекинувся, щонайменше 20 людей загинули
На південному заході Саудівської Аравії, в провінції Асір, автобус врізався в міст, після чого перекинувся та загорівся. Загинули щонайменше 20 людей, близько 30 постраждали
Про це повідомляє Al-Ihbaria та AP.
Автобус прямував з провінції Хаміс Мушейт до Мекки. Втративши керування, автобус зіткнувся з мостом, а потім перекинувся на бік і спалахнув.
Аварія сталася у провінції Асір, на південному заході країни, що межує з Єменом. Попередньо причиною ДТП називають несправність гальмівної системи.
Внаслідок аварії 20 людей загинули, ще 29 пасажирів постраждали. Постраждалих доправили до центральної лікарні Асіра. Більшість отриманих травм – опікові.
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