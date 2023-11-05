У Саудівській Аравії спостерігається найбільше скорочення видобутків нафти з часів пандемії COVID-19
Валовий внутрішній продукт Саудівської Аравії зменшився на 4,5% в третьому кварталі 2023 року, що є найбільшим спадом з часів пандемії Covid-19
Про це повідомляє CNN.
Цього тижня офіційне статистичне агентство Саудівської Аравії повідомило, що валовий внутрішній продукт Саудівської Аравії, найширший показник її економіки, скоротився на 4,5% в річному обчисленні в третьому кварталі 2023 року. Це найбільше падіння з часів пандемії Covid-19 у 2020 році. Спад був би ще більшим, якби не зростання на 3,6% в ненафтових видах діяльності.
У третьому кварталі нафтовий сектор королівства скоротився на 17,3% у річному обчисленні, що є найбільшим показником для будь-якого кварталу принаймні з 2011 року.
За словами Ральфа Вігерта, директора з економіки Близького Сходу та Північної Африки в S&P Global Market Intelligence, скорочення видобутку нафти в Саудівській Аравії було спрямоване на стабілізацію світових нафтових ринків.
"У другому кварталі 2023 року на нафтові ринки тиснули ризики уповільнення глобального зростання, - сказав Вігерт. - Керівництво Саудівської Аравії вирішило вилучити частину пропозиції з ринку, щоб врахувати ці ризики рецесії попиту на нафту".
Поступове скорочення видобутку значною мірою визначатиме здатність економіки Саудівської Аравії до відновлення, сказав Вігерт, причому очікується, що скорочення закінчиться в 2025 році. Він додав, що зростання в Саудівській Аравії залишатиметься млявим на рівні 1,1% у 2024 році.
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У п’ятницю, 3 листопада, палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про посилення санкцій щодо іранської нафти, що передбачає заходи проти іноземних портів і нафтопереробних заводів, які переробляють нафту, експортовану з Ірану з порушенням американських санкцій.
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