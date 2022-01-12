У Саудівській Аравії суд вперше публічно оприлюднив ім'я чоловіка, винного у сексуальних домаганнях
У Саудівській Аравії вперше оприлюднили ім'я і публічно засудили чоловіка, якого визнали винним у сексуальних домаганнях
Про це повідомляє BBC.
Після внесення поправок до законодавства у Саудівській Аравії суд вперше публічно назвав ім'я чоловіка, засудженого за сексуальні домагання.
Кримінальний суд міста Медіна визнав Ясіра аль-Араві винним у переслідуванні жінки з використанням непристойних висловлювань. Його засудили до восьми місяців ув’язнення й оштрафували на $1 330.
Рік тому до закону про боротьбу з домаганнями було внесено зміни, які дозволили публікувати імена та вироки правопорушників у місцевих газетах за власний кошт. Суддям залишалося вирішувати, чи виправдовує цей крок "важкість злочину та його вплив на суспільство".
Попри ці кроки влади, саудівські жінки скаржаться, що влада все ще не робить достатньо, щоб зупинити переслідування.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.53
Купівля 27.53Продаж 27.79
-
EUR
Купівля 31.11Продаж 31.55
- Актуальне
- Важливе