У Саудівській Аравії суд вперше публічно оприлюднив ім'я чоловіка, винного у сексуальних домаганнях

Про це повідомляє BBC.



Після внесення поправок до законодавства у Саудівській Аравії суд вперше публічно назвав ім'я чоловіка, засудженого за сексуальні домагання.



Кримінальний суд міста Медіна визнав Ясіра аль-Араві винним у переслідуванні жінки з використанням непристойних висловлювань. Його засудили до восьми місяців ув’язнення й оштрафували на $1 330.



Рік тому до закону про боротьбу з домаганнями було внесено зміни, які дозволили публікувати імена та вироки правопорушників у місцевих газетах за власний кошт. Суддям залишалося вирішувати, чи виправдовує цей крок "важкість злочину та його вплив на суспільство".



Попри ці кроки влади, саудівські жінки скаржаться, що влада все ще не робить достатньо, щоб зупинити переслідування.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb