У Саудівській Аравії здійснено напад на консульство США: загинули нападник та охоронець
У Саудівській Аравії невідомий намагався напасти на консульство США в Джідді, що на сході країни. Його було вбито, від отриманих поранень також помер охоронець
Про це повідомляє Al Arabiya.
Нападник зупинив свою машину біля диппредставництва США, вийшов з неї з вогнепальною зброєю і попрямувала до установи. Сили безпеки, які охороняють посольство, "виявили ініціативу, щоб розібратися з ним відповідно до ситуації". У результаті перестрілки між нападником та силовиками чоловік загинув.
Під час перестрілки також поранено працівника консульства США, який згодом помер. Повідомляється, що наразі проводяться слідчі дії для встановлення мотивів та обставин події.
- Нагадаємо, у грудні 2022 року до посольства США у Мадриді надіслали вибухівку в поштовому пакунку. Сапери ліквідували бомбу-лист. За словами державного секретаря з питань безпеки Рафаеля Переса, пакунок містив суміш, подібну до тієї, що використовують у феєрверках, а також механізм, через який ця суміш займалася. Схожі пакунки тоді надійшли у ще декілька консульських установ у столиці Іспанії, зокрема і в диппредставництво України. Також поштові терористи атакували й оборонні підприємства країни.
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