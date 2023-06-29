Про це повідомляє Al Arabiya.

Нападник зупинив свою машину біля диппредставництва США, вийшов з неї з вогнепальною зброєю і попрямувала до установи. Сили безпеки, які охороняють посольство, "виявили ініціативу, щоб розібратися з ним відповідно до ситуації". У результаті перестрілки між нападником та силовиками чоловік загинув.

Під час перестрілки також поранено працівника консульства США, який згодом помер. Повідомляється, що наразі проводяться слідчі дії для встановлення мотивів та обставин події.