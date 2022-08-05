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У секторі Газа Ізраїль атакував угруповання "Ісламський джихад", палестинці кажуть про вісім загиблих

5 серпня, 2022 п'ятниця
18:32
Світ

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по сектору Газа, проводячи операцію "Світанок" проти угруповання "Ісламський джихад"

Про це повідомляє Міністерство оборони Ізраїлю.

"ЦАХАЛ нещодавно атакував терористичні об'єкти палестинської терористичної організації "Ісламський джихад". Військові літаки ЦАХАЛу вразили високопоставленого члена палестинської організації "Ісламський джихад" Тайсір аль-Джабарі, командувача північним регіоном сектора Газа, якому в останні дні було доручено просування планів атак проти ізраїльських громадян і солдатів ЦАХАЛУ", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що в тилу в радіусі 80 км від сектора оголошено "особливу ситуацію". Цей режим використовується для надання владі більших повноважень щодо цивільного населення з метою його захисту.

Палестинські офіційні особи заявили, що в результаті серії авіаударів по Газі загинули щонайменше вісім людей, у тому числі 5-річна дівчинка, і ще 40 людей отримали поранення.

Також зазначається, що удари ризикують розпалити ще одну війну на території, яка знаходиться під владою ісламського бойового угруповання ХАМАС і є домом для близько 2 мільйонів палестинців. Вбивство високопоставленого бойовика, ймовірно, спровокує ракетні обстріли із Гази, що наблизить регіон до нової війни.

Довідково. Ізраїльсько-палестинський конфлікт – збройний конфлікт, який розпочався ще в середині минулого століття і триває досі між державою Ізраїль і палестинцями. Він є частиною більш широкого арабо-ізраїльського конфлікту. Це суперечка поміж двома групами людей, які мають претензії на суверенітет над однією територією – колишнього британського мандата у Палестині.

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