У селищі на Бєлгородщині школи перевели на дистанційне навчання через "оперативну ситуацію"
З понеділка, 23 жовтня, школи у російському селищі Червона Яруга Бєлгородської області перейдуть на дистанційне навчання через "оперативну обстановку", що склалася унаслідок частих обстрілів регіону
Про це пише російське РИА Новости.
"Школи в білгородському селищі Червона Яруга перевели на дистант "з урахуванням оперативної обстановки, що склалася", - йдеться у повідомленні.
Як зазначив заступник губернатора, останнім часом у Бєлгородській області загострилася ситуація з обстрілами.
Крім того, голова регіону В'ячеслав Гладков повідомив, що за минулу добу українські сили начебто завдали ударів по п'яти районах області. За його словами, у Борисівському районі на околиці села Цапівка з квадрокоптера скинуто один вибуховий пристрій.
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У Грайворонському міському окрузі по селу Дронівка випущено один мінометний снаряд. У селі Сподарюшине з БПЛА скинуто два вибухові пристрої. У Краснояружському районі під артилерійський обстріл потрапила околиця села В'язове – встановлено 4 прильоти.
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Також у Шебекінському міському окрузі по селу Нова Таволжанка та хутору Стадників випущено по два мінометні снаряд. У селі Муром з БПЛА скинуто два осколкові боєприпаси. Крім того, в Яковлівському міському окрузі в районі села Задільне ППО начбето збито БПЛА літакового типу.
Як каже Гладков, у жодному з населених пунктів області постраждалих та руйнувань немає.
- Нагадаємо, 15 жовтня дрони Служби безпеки України атакували електричну підстанцію у Бєлгородській області Росії, яка виробляла електроенергію для військових об'єктів.
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