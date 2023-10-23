У селищі на Бєлгородщині школи перевели на дистанційне навчання через "оперативну ситуацію"

Про це пише російське РИА Новости.

"Школи в білгородському селищі Червона Яруга перевели на дистант "з урахуванням оперативної обстановки, що склалася", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив заступник губернатора, останнім часом у Бєлгородській області загострилася ситуація з обстрілами.

Крім того, голова регіону В'ячеслав Гладков повідомив, що за минулу добу українські сили начебто завдали ударів по п'яти районах області. За його словами, у Борисівському районі на околиці села Цапівка з квадрокоптера скинуто один вибуховий пристрій.

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У Грайворонському міському окрузі по селу Дронівка випущено один мінометний снаряд. У селі Сподарюшине з БПЛА скинуто два вибухові пристрої. У Краснояружському районі під артилерійський обстріл потрапила околиця села В'язове – встановлено 4 прильоти.

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Також у Шебекінському міському окрузі по селу Нова Таволжанка та хутору Стадників випущено по два мінометні снаряд. У селі Муром з БПЛА скинуто два осколкові боєприпаси. Крім того, в Яковлівському міському окрузі в районі села Задільне ППО начбето збито БПЛА літакового типу.

Як каже Гладков, у жодному з населених пунктів області постраждалих та руйнувань немає.