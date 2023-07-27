Це ж — абсурд. Країна — у війні. ОПЗЖ — ворожа до України партія.

Її лідер — Медведчук — державний зрадник. А його права рука — Нестор Шуфрич і далі очолює комітет з питань свободи слова.

Чому? Це — запитання до Зеленського і партії "Слуга народу". Для них змінити Шуфрича — не складає жодної проблеми.

Проблема ж для держави, що людина Медведчука і далі керує важливим для країни комітетом. Можна сотні разів з високих трибун повторювати слова про демократію в Україні й наголошувати на важливості преси під час війни. Але коли у твоїй державі Шуфрич — головний по ЗМІ від парламенту, ці слова не мають жодної цінності.

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Нагадаю кілька фактів із життя Нестора Шуфрича. Може, хтось у «Слузі народу» через брак досвіду і в силу свого віку, цього не знає.

1. У 1998 році Шуфрич вперше був обраний народним депутатом України у Закарпатському виборчому окрузі № 70 і долучився до СДПУ (о). Відтоді у парламентських кулуарах жартували, що у Нестора Івановича є мобільний лише з однією кнопкою – для прийняття дзвінків від Віктора Медведчука.

2. 2004 року, під час виборів глави держави, Шуфрич був представником кандидата Віктора Януковича. Саме тоді Нестор Іванович кинувся у бійку у ЦВК з опонентами від "Нашої України".

3. Двічі обирався до Верховної Ради за списком Партії регіонів. Двічі за часів Януковича був міністром із надзвичайних ситуацій та обіймав посаду заступника Секретаря РНБО. Вдруге, 2010 року Нестор Іванович позбувся міністерського портфеля через конфлікт із тодішнім головою Адміністрації президента Сергієм Льовочкіним. Роком раніше після засідання фракції ПР Шуфрич вдарив вірного помічника Януковича. Льовочкін згадав йому через рік.

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4. 2005 року проти Нестора Шуфрича було порушено 18 кримінальних справ. Однак жодна із них так і не потрапила до суду. Його звинувачували у зловживанні службовим становищем, порушенні законодавства при видобутку газу, незаконній приватизації об’єктів нерухомості, підкупі виборців.

5. 16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони" - пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова. На дострокових виборах до Верховної Ради 2014-го балотувався за списками партії "Опозиційний блок". У листопаді 2017 року вступив у партію "За життя", засновану колишнім членом "Опоблоку" Вадимом Рабиновичем. Від ОПЗЖ Шуфрич балотувався у Верховну Раду дев’ятого скликання.

6. Нестор Іванович стверджує, що він має зелений пояс по карате. У 2008 році Шуфрич публічно викликав на поєдинок тодішнього керівника Державного управління справами Валерія Гелетея. Однак цей бій так і не відбувся. Натомість Нестор Іванович поспарингував на телекамери зі своїм тренером.

30 вересня 2014 року зелений пояс не врятував Шуфрича в Одесі. Там він потрапив під руку активістів.

7. Кума Нестора Шуфрича – дружина Медведчука – Оксана Марченко. Вона у липні 2017 року разом із боксером Володимиром Кличком хрестила доньку Нестора Івановича і його третьої дружини Катерини.

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Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий

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