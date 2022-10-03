Про це передає CNN.

"Якщо він (Володимир Путін, - ред.) вирішить, наприклад, що озброєння НАТО, озброєння Європи й озброєння США для України не просто призведе до того, що він програє війну, але й підірве його контроль над владою… цілком можливо, що він може в кінцевому підсумку завдати удару по деяких з цих місць розподілу, через які надходять ці постачання, в тому числі всередині Польщі", - зауважив Рубіо.

За його словами, можливість атаки на території країни НАТО, наприклад, на якийсь аеропорт в Польщі, викликає в нього більше хвилювання, ніж можливість ядерного удару, про який багато хто говорить.

Проте він зауважив, що не може уявити сценарій, за яким Путін виграє війну проти України.

Сенатор вважає, що тепер у російської армії є два варіанти наступних дій: намагатися утримувати територію, яку вже захоплено, і це може тривати роками, або продовжувати відступати.

30 вересня стало відомо, що італійські винищувачі Eurofighter, які залучені до повітряної охорони в Польщі, піднялися в повітря, через появу російських літаків біля кордонів.

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