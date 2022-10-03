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У Сенаті США припускають можливість російських ударів по аеропортах у Польщі

3 жовтня, 2022 понедiлок
06:53
Світ Марко Рубіо

Американський сенатор, який працює в комітеті з розвідки, Марко Рубіо припустив, що після низки поразок російської армії на полі бою Володимир Путін може віддати наказ атакувати місця розподілу військової допомоги Україні, зокрема, аеропорти Польщі

Про це передає CNN.

"Якщо він (Володимир Путін, - ред.) вирішить, наприклад, що озброєння НАТО, озброєння Європи й озброєння США для України не просто призведе до того, що він програє війну, але й підірве його контроль над владою… цілком можливо, що він може в кінцевому підсумку завдати удару по деяких з цих місць розподілу, через які надходять ці постачання, в тому числі всередині Польщі", - зауважив Рубіо.

За його словами, можливість атаки на території країни НАТО, наприклад, на якийсь аеропорт в Польщі, викликає в нього більше хвилювання, ніж можливість ядерного удару,  про який багато хто говорить.

Проте він зауважив, що не може уявити сценарій, за яким Путін виграє війну проти України.

Сенатор вважає, що тепер у російської армії є два варіанти наступних дій: намагатися утримувати територію, яку вже захоплено, і це може тривати роками, або продовжувати відступати.

  • 30 вересня стало відомо, що італійські винищувачі Eurofighter, які залучені до повітряної охорони в Польщі, піднялися в повітря, через появу російських літаків біля кордонів.

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Росія
Польща
Володимир Путін
війна з Росією
аеропорти
США
Військові новини
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