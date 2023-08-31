У серпні через обстріли РФ в Україні постраждали 19 об’єктів культурної інфраструктури
Загалом через російську агресію в Україні постраждали 1624 об’єкти культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини. Майже третина з них зруйновані
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.
Так, станом на 29 серпня 2023 року збитків зазнали 1624 об’єкти культурної інфраструктури, з них 591 об’єкт зруйнований. Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській, Запорізькій та Луганській областях.
У повідомленні йдеться, що за останній місяць загальна чисельність постраждалих об’єктів культурної інфраструктури зросла на 19 одиниць, більша частина з яких припадає на Одещину.
Найбільшу кількість пошкоджень зазнали клубні заклади (47% загальної кількості закладів культурної інфраструктури, що зазнали збитків).
Загалом постраждали:
- клубні заклади – 769;
- бібліотеки – 610;
- музеї та галереї – 93;
- театри та філармонії – 30;
- заклади мистецької освіти – 122.
"Пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) та об’єкти культурної спадщини на території 230 територіальних громад, зокрема: у Донецькій, Сумській, Луганській, Миколаївській, Херсонської, Харківській, Запорізькій, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій, Одеській, Львівській, Вінницькій, Черкаській, Закарпатській областях та м. Києві", - зазначають у відомстві.
Крім цього, майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює обрахунок точної кількості об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації.
- На початку серпня в Мінкульті повідомляли, що за період з 24 лютого 2022 року по 25 липня 2023 року в Україні внаслідок російської збройної агресії пошкоджено або зруйновано 763 об'єкти культурної спадщини
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