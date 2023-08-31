У серпні через обстріли РФ в Україні постраждали 19 об’єктів культурної інфраструктури

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Так, станом на 29 серпня 2023 року збитків зазнали 1624 об’єкти культурної інфраструктури, з них 591 об’єкт зруйнований. Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській, Запорізькій та Луганській областях.

У повідомленні йдеться, що за останній місяць загальна чисельність постраждалих об’єктів культурної інфраструктури зросла на 19 одиниць, більша частина з яких припадає на Одещину.

Найбільшу кількість пошкоджень зазнали клубні заклади (47% загальної кількості закладів культурної інфраструктури, що зазнали збитків).

Загалом постраждали:

клубні заклади – 769;

бібліотеки – 610;

музеї та галереї – 93;

театри та філармонії – 30;

заклади мистецької освіти – 122.

"Пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) та об’єкти культурної спадщини на території 230 територіальних громад, зокрема: у Донецькій, Сумській, Луганській, Миколаївській, Херсонської, Харківській, Запорізькій, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій, Одеській, Львівській, Вінницькій, Черкаській, Закарпатській областях та м. Києві", - зазначають у відомстві.

Крім цього, майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює обрахунок точної кількості об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації.