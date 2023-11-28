У Сьєрра-Леоне бойовики напали на казарми і тюрму: відомо про 20 загиблих
У Сьєрра-Леоне унаслідок нападу бойовиків на військові казарми, в'язницю та інші об'єкти загинули 20 людей і майже 1900 в'язнів утекли
Про це повідомляє Reuters.
За інформацією офіційних осіб, нападники зчинили стрілянину в столиці країни Фрітауні вранці в неділю. Речник армії Сьєрра-Леоне полковник Ісса Бангура повідомив, що серед 20 загиблих – 13 солдатів, троє нападників, поліцейський, цивільна особа і працівник приватної охорони. За його словами, вісім осіб були поранені і троє заарештовані.
Президент країни Джуліус Маада Біо заявив, що ведеться розслідування, тривають дії задля затримання всіх нападників.
Також повідомляється, що в ході двогодинного штурму в'язниці Падемба Роуд бойовики протаранили її головні ворота автомобілем. Згідно зі звітом тюремних чиновників, після цього втекли близько 1890 в'язнів. Повернути за ґрати поки що вдалося лише 23 з них.
Тим часом поліція оголосила про винагороду за інформацію про місце перебування як нападників, так і втікачів.
- 11 червня президент Сьєрра-Леоне Джуліус Маада Біо заявив, що сподівається, що африканській місії представників 6 країн вдасться вмовити Путіна зупинити повномасштабне вторгнення.
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