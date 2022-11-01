У Севастополі вночі пролунав вибух
У ніч на 1 листопада в окупованому Севастополі пролунав вибух
Про це повідомляє Крим.Реалії.
Згідно з інформацією, вибух було чути близько 3:40. Звук вибуху був схожим на спрацювання системи ППО.
Кремлівська маріонетка Михайло Развожаєв написав у Telegram, що вночі в районі Любимівки Чорноморським флотом РФ був збитий безпілотник.
- Колишній командувач військами США у Європі Бен Ходжес заявив, що Україна звільнить Крим та всі окуповані РФ території до літа 2023 року.
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