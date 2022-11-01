У Севастополі вночі пролунав вибух

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Згідно з інформацією, вибух було чути близько 3:40. Звук вибуху був схожим на спрацювання системи ППО.

Кремлівська маріонетка Михайло Развожаєв написав у Telegram, що вночі в районі Любимівки Чорноморським флотом РФ був збитий безпілотник.

Колишній командувач військами США у Європі Бен Ходжес заявив, що Україна звільнить Крим та всі окуповані РФ території до літа 2023 року.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb