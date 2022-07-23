У Севастопольську бухту зайшов російський ракетний корабель

Про це повідомило Крим. Реалії.

Як зазначається, у першій половині дня 23 липня до Севастопольської бухти в окупованому Криму зайшов російський малий ракетний корабель типу "Буян-М" (згідно з російською класифікацією, проєкт 21631).

Судно фотографували туристи і місцеві жителі, які перебували на набережній Приморського бульвару.

21 липня стало відомо, що Російська Федерація скасувала військовий парад в окупованому Севастополі, який традиційно планувався на день військово-морського флоту 31 липня.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb