У Севастопольську бухту зайшов російський ракетний корабель
В суботу, 23 липня 2022 року, корабель із зафарбованим бортовим номером пройшов фарватером Північної бухти Севастополя повз фортецю-музей "Михайлівський равелін" близько 11:05 за місцевим часом
Про це повідомило Крим. Реалії.
Як зазначається, у першій половині дня 23 липня до Севастопольської бухти в окупованому Криму зайшов російський малий ракетний корабель типу "Буян-М" (згідно з російською класифікацією, проєкт 21631).
Судно фотографували туристи і місцеві жителі, які перебували на набережній Приморського бульвару.
- 21 липня стало відомо, що Російська Федерація скасувала військовий парад в окупованому Севастополі, який традиційно планувався на день військово-морського флоту 31 липня.
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