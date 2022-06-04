У Сєвєродонецьку кадирівців не видно навіть в оптичний приціл: ворога відтіснили до околиць, - боєць "Легіону Свободи" Попов
Боєць "Легіону Свободи" Денис Попов розповів, що сьогодні у Сєвєродонецьку вуличних боїв вже не спостерігається
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Я знаходжусь в українському Сєвєродонецьку, біля підприємства "Азот" (Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» — третій за розміром в Україні виробник аміаку і одне з найбільших в Європі підприємств хімічної промисловості з виробництва азотних добрив - Ред.). Не вірте російській пропаганді та кадирівцям. Те, що знімали й оприлюднили кадирівці - все з далекої околиці міста. Їх тут навіть в оптичний приціл не видно. За ініціативою ЗСУ бої були переведені у формат вуличних боїв і перевага була на нашому боці. Постріли важкої артилерії чутно далеко від наших позицій. У вуличних боях ворог отримав "на горіхи". Сьогодні вони приєднали далеку артилерію і трохи нам допікають з далеку. Жодних вуличних боїв вже не спостерігається. Всі, хто міг, з ворожої сторони, брати участь у вуличних боях - вчора закінчились", - наголосив Попов.
Також боєць "Легіону Свободи" підкреслив, що ситуація на лінії оборони бійців батальйону Свободи краща ніж у сусідів по фронту.
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