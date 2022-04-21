У Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу, у Рубіжному та Новодружеську зруйновано ще п’ять будинків, - Гайдай

Про це написав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.



"Значна частина руйнувань внаслідок російського вторгнення за останню добу виникла в Рубіжному та Новодружеську. Непридатні для життя в цих двох ще п’ять будинків, не кажучи вже про інфраструктуру", – написав він.



У Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу – їх знищили загарбники. Продукти харчування містяни отримують тільки із гуманітарних вантажів.



"Я вже не говорю про господарчі споруди чи автомобілі, займання яких відбувається по декілька разів на день. Підрахувати всі випадки дуже складно в наших умовах", – вказав Гайдай.



За добу 20 квітня в області виникло шість пожеж, їх вдалося ліквідувати, врятувавши п'ятьох людей.



"На лінії фронту відбито дев’ять атак ворога – знищено зенітний ракетний комплекс, танк, артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, дві одиниці спеціальної інженерної, дві одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами", – зазначив голова ОВА.



Також підрозділи ПВО збили крилату ракету та три безпілотники "Орлан-10".



Ворог безуспішно намагався закріпитись в західній і північно-західній частинах Рубіжного. Штурмові дії росіян в напрямку Новотошківського провалилися, триває штурм Попасної, повідомив він.

Нагадаємо, РФ може підтягувати в бій нові ресурси і резерви у наступні тижні, а битва за Донбас може бути не останнім великим боєм.