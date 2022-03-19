У Сєвєродонецьку планують відновити подачу електроенергії в разі відсутності обстрілів, - ОВА
18 березня у ще одній частині Сєвєродонецька зникло світло, електропостачання спробують відновити в разі відсутності обстрілів з боку окупантів
Про це повідомили в Луганській ОВА.
За словами очільника ОВА Сергія Гайдая, росіяни обстрілами пошкодили трансформаторну підстанцію в старих районах Сєвєродонецька.
"Ще одна частина міста залишилася без світла. За умови дотримання росіянами режиму тиші електрики спробують відновити подачу електроенергії. Крім того, намагатимемося відремонтувати вводи на пошкоджених раніше підстанціях Сєвєродонецька", - розповів він.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.52Продаж 33.41
- Актуальне
- Важливе