У Сєвєродонецьку планують відновити подачу електроенергії в разі відсутності обстрілів, - ОВА

Про це повідомили в Луганській ОВА.



За словами очільника ОВА Сергія Гайдая, росіяни обстрілами пошкодили трансформаторну підстанцію в старих районах Сєвєродонецька.



"Ще одна частина міста залишилася без світла. За умови дотримання росіянами режиму тиші електрики спробують відновити подачу електроенергії. Крім того, намагатимемося відремонтувати вводи на пошкоджених раніше підстанціях Сєвєродонецька", - розповів він.



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