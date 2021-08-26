Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство У Сєвєродонецьку поліція знешкодила підозрілий предмет біля будинку

У Сєвєродонецьку поліція знешкодила підозрілий предмет біля будинку

26 серпня, 2021 четвер
11:42
Суспільство поліція

На Луганщині біля під’їзду будинку сапери знешкодили підозрілий предмет

Про це повідомила начальниця Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай у Facebook.

"Вчора ввечері, 25 серпня, до сєвєродонецької поліції надійшло повідомлення про виявлення у одному з під’їздів багатоповерхівки по вул. Новікова невідомого предмету з дротами та мобільним телефоном", - написала Погукай.

На місце події прибули співробітники слідчо-оперативної групи, бійці батальйону поліції особливого призначення ГУНП, патрульні, вибухотехніки, кінологи, рятівники та медики. Керував діями поліцейських, які провели евакуацію мешканців будинку та взяли під охорону периметр навколо, очільник поліції області.

Вибухотехніки оглянули виявлений предмет та, за допомогою спеціального обладнання, перенесли його на вулицю, де знешкодили.

Залишки предмету вилучено та спрямовано для проведення експертизи.

Відомості за даним фактом внесені до за ст.296 "Хуліганство". Наразі поліцейськими проводяться невідкладні оперативно-розшукові заходи з метою встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення.
 

 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Луганщина
Сєвєродонецьк
Читайте також:
Юрій Луценко
Автор Сергій Висоцький
18 серпня, 2021 середа
Луценко: Зеленський пішов на Банкову з абсолютним переконанням, що там десь є підвал, де Порошенко закрив народне щастя
25 серпня, 2021 середа
В Україні оголосили штормове попередження: які регіони накриє негода
ВПС США KC-135T Stratotanker
24 серпня, 2021 вiвторок
Військовий літак США запізнився на парад до Дня Незалежності у Києві
Київ
+14
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.69
    Купівля 26.69
    Продаж 26.92
  • EUR
    Купівля 31.25
    Продаж 31.63
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
26 серпня
14:56
Кабул: міноборони Німеччини закликає не їхати в аеропорт самостійно через підвищення можливості теракту
14:41
Міненерго пропонує замінити "зелений" тариф для виробників відновлюваної енергетики
14:40
Ексклюзив
Є простір для зловживання, - експерт про новий дозвіл щодо відключення боржників від компослуг
14:40
На кордоні затримали українця, що намагався ввезти майже 3 кг наркотиків під виглядом біодобавок для тварин
14:22
Росія побила антирекорд смертності від коронавірусу
14:16
Ярослав Юрчишин
Судова реформа стане головним питанням нової сесії Верховної Ради, - Юрчишин
14:01
ПЛР-тест
Кількість випадків штаму "Дельта" в Україні зросла: у МОЗ заявили про готовність до нової COVID-хвилі
13:52
Денис Шмигаль
Шмигаль пообіцяв відновлення студентських гуртожитків з наступного року: схвалено концепцію програми
13:45
Карл Волох
"У межах проєкту "Великого будівництва" існує так званий "картель" будівельних компаній", − аналітик Карл Волох
13:41
облаштувати подвір’я
У 2022 році українців чекають два періоди довгих вихідних
13:36
"Все передамо вчасно": Шмигаль розповів, що буде в проєкті держбюджету-2022
13:35
альпіністка
"Не для рекордів, а для задоволення": п'ятирічна українка з Рівного піднялася на одну з вершин Кавказу
13:35
Russia Today домалювала зброю афганцям в аеропорту зі світлини Reuters
13:30
поліцейський
На Херсонщині чоловік погрожував підірвати гранату в автобусі
13:29
Кременчук
Кременчуцький патронний завод "СТМ" працює на ринках країн НАТО
13:25
Денис Шмигаль
Прибуток українських підприємств за півроку зріс майже у два рази - до 462 млрд грн, - Шмигаль
13:25
школа карантин
Шмигаль: Ситуація дозволяє розпочати роботу навчальних закладів
13:17
Денис Шмигаль
"На соціальні виплати та підтримку економіки": Шмигаль розповів, на що підуть $2,7 млрд від МВФ
13:14
Європейська Солідарність
В Одесі "Європейська Солідарність" відстояла назву проспекту Небесної Сотні в суді
13:12
Дмитро Кулеба
Кримська платформа: після саміту Україна працюватиме за п’ятьма напрямами,- Кулеба
12:51
Вкрав у банку 630 тис. грн: керівника турфірми на Київщині викрито на махінаціях з картками іноземців
12:51
В Одесі 13-річний підліток на скутері в'їхав в автомобіль з поліцейськими
12:41
COVID
Греція припинить безкоштовне тестування на COVID для невакцинованих
12:38
Оновлено
аварія потяга
Біля Львова зійшов з рейок товарний поїзд
12:35
Євген Гетьман
Хабар у $90 тис.: за члена Комісії з азартних ігор внесли 5 млн грн застави
12:11
Eurowings
З вересня до України почне літати німецький лоукостер Eurowings
11:44
Кабул
Франція припиняє евакуацію з Афганістану з 27 серпня
11:41
Соснівська міська лікарня
Держпраці завершило перевірку лікарні на Львівщині через невиплати зарплат медикам
11:40
хасид
З України депортують хасида, який влаштував бійку в Умані: він отримав заборону в‘їзду на три роки
11:28
Авторські відрахування за пісні Скрябіна складали 44 грн на місяць: поліція відкрила справу про шахрайство
10:48
долар
Гроші МВФ варто було б використати на заходи з енергоефективності, - економіст Кушнірук
10:44
Netflix
Порушення конфіденційності користувачів: Корея оштрафувала Facebook й Netflix на понад $5 млн
10:27
аеропорт Кабул
МЗС Британії, Австралії та США попереджають про загрозу теракту в аеропорті Кабула
10:23
ЦНАП
Українці зможуть отримати послуги "Дії" у центрах надання адмінпослуг
09:49
лісові пожежі
В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки у східній та південній областях
09:43
Роналду
Роналду отримав пропозицію про перехід від фіналіста ЛЧ
09:14
курс долара
Офіційний курс: долар і євро продовжують дорожчати
09:01
Жеребкування
Ліга чемпіонів: Де та коли дивитися жеребкування групового раунду
09:00
Ексклюзив
Разумков
Дмитро Разумков: Найбільший внесок у розвиток незалежної України зробив Кучма
08:53
За добу в Україні виявили 1581 випадок зараження COVID-19
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV