У Сєвєродонецьку поліція знешкодила підозрілий предмет біля будинку

Про це повідомила начальниця Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай у Facebook.



"Вчора ввечері, 25 серпня, до сєвєродонецької поліції надійшло повідомлення про виявлення у одному з під’їздів багатоповерхівки по вул. Новікова невідомого предмету з дротами та мобільним телефоном", - написала Погукай.



На місце події прибули співробітники слідчо-оперативної групи, бійці батальйону поліції особливого призначення ГУНП, патрульні, вибухотехніки, кінологи, рятівники та медики. Керував діями поліцейських, які провели евакуацію мешканців будинку та взяли під охорону периметр навколо, очільник поліції області.



Вибухотехніки оглянули виявлений предмет та, за допомогою спеціального обладнання, перенесли його на вулицю, де знешкодили.



Залишки предмету вилучено та спрямовано для проведення експертизи.



Відомості за даним фактом внесені до за ст.296 "Хуліганство". Наразі поліцейськими проводяться невідкладні оперативно-розшукові заходи з метою встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення.



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