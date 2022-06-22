Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Щодо самого Сєверодонецька, то ситуація мало змінилась за останні тиждень-півтора. Якщо говорити про "Легіон Свободи", про бійців, які перебувають у складі Нацгвардії, то ми стоїмо на тих самих позиціях, навіть намагаємось контратакувати, доволі така активна оборони, просуваємось вперед та завдаємо удари ворогу. Щодо контролю Сєверодонецька - відносний паритет…Загалом ситуація дуже і дуже напружена", - зазначив Назаренко.



Офіцер додав, що зараз навколо Сєверодонецька є невеликі втрати в територіях, оскільки ворог застосовує тактику випаленої землі - наші бійці не мають змоги закріпитись на таких ділянках. Проте при подальшій перевазі або навіть паритеті в артилерії, ці території будуть повернені під контроль України.



"Що стосується територій, на жаль, є втрати в територіях, оскільки ворог застосовує тактику випаленої землі, а в селах руйнує приватний сектор та будівлі. Для нас пріоритетом є збереження особового складу. Тож коли ми розуміємо, що немає можливості триматись на випаленій землі, тож частково втрачаємо деякі села. Противники гектарами випалюють ліси, зокрема фосфорними та термобаричними снарядами для того, щоб ніхто не міг там окопуватись…Хотів би запевнити, що втрата певних територій - тимчасова, оскільки так, як ми змушені відходити, так і при нашій перевазі в артилерії, або навіть при паритеті в артилерії та бронетехніці, ці села будуть легко повернуті під наш контроль. Для нас важливо, щоб українські воїни були живими й знищували ворога при динамічній обороні", - наголосив він.

На заводі "Азот" у Сєверодонецьку, де тривають запеклі бої, перебуває більше півсотні людей, хоча раніше повідомлялося, що на підприємстві переховується 300 цивільних



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