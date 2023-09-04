У "Шахтарі" показали, як "Донбас Арена" поросла бур'яном в окупації

Відео опублікував у своєму twitter PR-спеціаліст донецького "Шахтаря" Олег Барков.

"Без сліз важко дивитися. Там, де "рускій мір", там всюди занепад та смерть. Але ми обовʼязково повернемося", - додав він у підписі до відео.

Цього сезону "Шахтар" гратиме домашні матчі Ліги чемпіонів у Гамбурзі. 31 серпня, у Монако відбулось жеребкування Ліги чемпіонів сезону 2023/24, де своїх суперників у турнірі дізнався й донецький клуб. Він опинився у групі H і змагатиметься за вихід у плей-офф з іспанською "Барселоною", португальським "Порту" і бельгійським "Антверпеном".

"Шахтар"

"Шахтар" зіграв свій останній матч на "Донбас Арені" 2 травня 2014 року та обіграв "Іллічівець" в чемпіонаті України.

З 2009 до 2014 року свої домашні матчі команда проводила на стадіоні "Донбас Арена", відкриття якого відбулося 29 серпня 2009 року.

Після російської збройної агресії проти України проведення матчів в Донецьку було припинено. 27 травня призупинили роботу стадіону "Донбас Арена", який приймав матчі Євро-2012.

З 2014 року свої домашні матчі команда проводила у Львові на стадіоні "Арена Львів". З 2017 року команда проводила домашні матчі в Харкові на стадіоні "Металіст".

Наразі "Шахтар" тренується на олімпійській базі "Святошин" та грає домашні матчі в столиці та на Київщині.