У шести областях України виникли проблеми з газом через бойові дії

Про це йдеться в повідомленні Оператора ГТС України.

Компанія зупинила роботу 16 газорозподільних станцій через бойові дії. Це сталося в Харківській, Миколаївській, Запорізькій, Київській, Донецькій, Луганській областях.

"Зараз без газу залишаються сотні тисяч побутових споживачів. На даний момент неможливо відновити газопостачання на частині ГРС через значні пошкодження в мережах регіональних операторів облгазів і активних військових дій", – зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, ексміністр ЖКГ переконаний, що після вторгнення Росії в Україну буде кардинальна зміна у світі в геополітичній та енергетичній сфері.