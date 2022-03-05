У шести областях України виникли проблеми з газом через бойові дії
Зараз без газу перебувають сотні тисяч жителів України в шести областях через бойові дії
Про це йдеться в повідомленні Оператора ГТС України.
Компанія зупинила роботу 16 газорозподільних станцій через бойові дії. Це сталося в Харківській, Миколаївській, Запорізькій, Київській, Донецькій, Луганській областях.
"Зараз без газу залишаються сотні тисяч побутових споживачів. На даний момент неможливо відновити газопостачання на частині ГРС через значні пошкодження в мережах регіональних операторів облгазів і активних військових дій", – зазначають у повідомленні.
- Нагадаємо, ексміністр ЖКГ переконаний, що після вторгнення Росії в Україну буде кардинальна зміна у світі в геополітичній та енергетичній сфері.
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