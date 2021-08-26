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У шести регіонах України високі ризики поширення коронавірусу, - Київська школа економіки

26 серпня, 2021 четвер
19:51
Суспільство коронавірус

В Україні шість регіонів мають високі показники госпіталізацій хворих коронавірусом

Про це під час брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"Критичним регіоном наразі є Чернівецька область... Зараз ми бачимо, що у двічі-тричі рівень госпіталізацій у ній перевищує рівень в інших регіонах...понад третина COVID-ліжок з киснем зайняті у цьому регіоні", - зауважив він.

Ганиченко заявив, що за останніми даними у Чернівецькій області рівень захворюваності на коронавірус становить 83 особи на 100 тис. населення.

У той час як коефіцієнт виявлення випадків інфікування у регіоні дорівнює 6,8%, рівень госпіталізацій - 23,9 на 100 тис. населення, а завантаженість ліжок з киснем - 36%.

У KSE повідомили, що у 6 регіонах коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 перевищує 5%.

Мова йде про Донецьку, Запорізьку, Сумську, Тернопільську, Чернівецьку та Чернігівську області.

"Це ті регіони, які наразі мають найбільший ризик поширення захворюваності та зменшення контролю над поширенням... Адже за рекомендаціями ВООЗ, якщо цей показник до 5%, то можна говорити, що захворюваність під контролем", - сказав експерт.

  • У МОЗ заявили, що кількість випадків інфікування штамом коронавірусу "Дельта" в Україні зростає, але система охорони здоров’я готова реагувати на нові виклики.

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