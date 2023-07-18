Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко

Фото: Катерина Галко

Адвокати Романа Червінського оскаржують запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 липня. Вони стверджують, що при продовженні терміну досудового розслідування до трьох місяців суд не має права подовжувати арешт довше за тривалість досудового розслідування. Захист подав клопотання про відвід судді. Проте суд його не задовольнив.

Захист подав клопотання про відвід прокурора.

"Я 30 років служив у СБУ і не очікував, що в нашій державі таке може відбуватися ... Це абсурд, це дико. Прикро, що таке відбувається під час війни. Хлопці віддають життя, а в цей час тут зводять якісь політичні порахунки, щоб приховати свої помилки, які потрібно визнавати, а не намагатися дискредитувати інших. Я знаю, що це неправда, все буде добре і стане на свої місця. Мабуть, так потрібно", - прокоментував Роман Червінський.

У коментарі Цензор.нет полковник Червінський також розповів, що справу проти нього організовує заступник голови Офісу президента Олег Татаров. За його словами, про це говорять люди, на яких він не може посилатися.

"Так. 100%. Починаючи з розформування нашої частини, звільнення мене з військової служби, намагання мого переслідування, по експертизах. Це все робить, організовує, він курує правову систему всю - суди, СБУ. З СБУ чітко мені кажуть: "Це Татаров"", - сказав Червінський.

Фото: Катерина Галко

У залі суду презентували нагороди Романа Червінського.

Фото: Катерина Галко

Що відомо про справу Романа Червінського

Роман Червінський – офіцер Сил спецоперацій і колишній ГУРівець. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Внаслідок цього відбувся ракетний обстріл аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області в липні 2022 року.

За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині.

Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі було пошкоджено.

Романа Червінського затримали, а 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 днів без можливості внесення застави.

У СБУ наполягають, що виступали проти проведення цієї операції і вона проводилася попри заперечення спецслужби та без згоди відповідних державних органів.

Червінський натомість заявив, що всі заходи в межах операції санкціонували голова СБУ (на той момент – Іван Баканов) і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

17 липня Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити без зміни запобіжний захід Червінському – обвинуваченого залишили під вартою до 21 липня.