Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Суд не задовольнив клопотання захисту про відвід судді у справі ексрозвідника Романа Червінського
Оновлено

Суд не задовольнив клопотання захисту про відвід судді у справі ексрозвідника Романа Червінського

18 липня, 2023 вiвторок
14:05
Суспільство Роман Червінський, суд

У Шевченківському районному суді Києві триває чергове засідання у справі ексрозвідника Романа Червінського. Захист подав клопотання про відвід судді, проте його не задовольнили

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко

Роман Червінський, суд

Фото: Катерина Галко

 

Адвокати Романа Червінського оскаржують запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 липня. Вони стверджують, що при продовженні терміну досудового розслідування до трьох місяців суд не має права подовжувати арешт довше за тривалість досудового розслідування. Захист подав клопотання про відвід судді. Проте суд його не задовольнив.

Захист подав клопотання про відвід прокурора.

"Я 30 років служив у СБУ і не очікував, що в нашій державі таке може відбуватися ... Це абсурд, це дико. Прикро, що таке відбувається під час війни. Хлопці віддають життя, а в цей час тут зводять якісь політичні порахунки, щоб приховати свої помилки, які потрібно визнавати, а не намагатися дискредитувати інших. Я знаю, що це неправда, все буде добре і стане на свої місця. Мабуть, так потрібно", - прокоментував Роман Червінський.

У коментарі Цензор.нет полковник Червінський також розповів, що справу проти нього організовує заступник голови Офісу президента Олег Татаров. За його словами, про це говорять люди, на яких він не може посилатися.

"Так. 100%. Починаючи з розформування нашої частини, звільнення мене з військової служби, намагання мого переслідування, по експертизах. Це все робить, організовує, він курує правову систему всю - суди, СБУ. З СБУ чітко мені кажуть: "Це Татаров"", - сказав Червінський.

Роман Червінський, суд

Фото: Катерина Галко

 

У залі суду презентували нагороди Романа Червінського.

Роман Червінський, суд

Фото: Катерина Галко

 

Що відомо про справу Романа Червінського

Роман Червінський – офіцер Сил спецоперацій і колишній ГУРівець. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Внаслідок цього відбувся ракетний обстріл аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області в липні 2022 року.

За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині.

Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі було пошкоджено.

Романа Червінського затримали, а 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 днів без можливості внесення застави.

У СБУ наполягають, що виступали проти проведення цієї операції і вона проводилася попри заперечення спецслужби та без згоди відповідних державних органів.

Червінський натомість заявив, що всі заходи в межах операції санкціонували голова СБУ (на той момент – Іван Баканов) і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

17 липня Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити без зміни запобіжний захід Червінському – обвинуваченого залишили під вартою до 21 липня.


 
Читайте також:
17 липня, 2023 понедiлок
У Польщі літак впав на ангар, де люди ховалися від дощу. Щонайменше 5 загиблих
Кримський міст
18 липня, 2023 вiвторок
Пошкодження Кримського мосту погіршило логістику окупантів на півдні України, - ISW
російські військові окупанти
17 липня, 2023 понедiлок
Російська армія потужно контратакує на Куп'янському напрямку, - депутат Харківської облради
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.65
    Купівля 36.65
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.95
    Продаж 41.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
18 липня
15:25
У Дії розпочали бета-тестування оформлення заяв для виплат за зруйноване житло
15:23
Олександр Лукашенко
Євродепутати закликали МКС видати ордер на арешт Лукашенка
15:00
Окупанти
Для масовки: на ТОТ Запорізької області студентів змусили допомагати водіям на дорозі до Криму
14:59
Данило Гетманцев
Гетманцев: заплановані реформи податкової та митниці йдуть в розріз із законом про держслужбу
14:58
Ексклюзив
окупанти в Криму
Окупанти намагаються витіснити ЗСУ з лівобережжя Дніпра, - депутат Херсонської обласної ради Хлань
14:57
Іран
Іран заявив про підтримку територіальної цілісності України
14:45
Ексклюзив
Євген Глібовицький
Україні потрібно розвивати культурні інституції, щоб дати відповідь, зокрема, на демографічні виклики, - Глібовицький
14:44
Множинне громадянство паспорт
Український паспорт піднявся у світовому рейтингу Henley & Partners
14:32
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:28
Татуся Бо
Діти Героїв втрачають можливість здобути якісну освіту від держави, - Татуся Бо
14:27
Зливала інформацію про безпілотники: СБУ повідомила про підозру в колаборанстві військовій-контрактниці
14:16
зерно, зернова угода
У Путіна заявили про "певні ризики" в разі відновлення "зернової угоди" без участі РФ
14:14
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський
Контрнаступ триває не так швидко, як хотілось би, але Україна має очевидну перевагу, – Сирський
14:05
OPINION
Андрій Бондар
А, може, то Путін наказав підірвати Керченський міст?
14:01
Ексклюзив
Крим - це Україна
Жодних економічних перспектив у складі РФ Крим не має, - представник Крайової ради українців Криму Іванець
14:01
Ексклюзив
Дана Ярова
Як за часів Януковича: постачальники Міноборони скаржаться на тиск і кримінальні справи, - членкиня Антикорради Дана Ярова
13:56
зір
Очні краплі можна використовувати замість ін'єкцій для лікування деяких захворювань сітківки, - учені
13:52
Володимир Зеленський
Обговорили експорт зерна й безпеку портів: Зеленський провів засідання Ставки
13:38
кіно кінотеатр фільм
"Здається, ми знайшли варіант": Ткаченко розповів про впровадження англійської мови в кінотеатрах
13:38
Кріштіану Роналду
Роналду: я на 100% впевнений, що не повернусь в європейський футбол
13:30
чадний газ
У Нафтогазі пояснили, як повернути переплату за газ при зміні постачальника
13:22
жінка в наручниках
У РФ заявили про затримання "агентки СБУ": просила підірвати ГЕС і затопити її місто
13:15
поранення, протезування
Міністерство ветеранів ігнорує потребу створення інклюзивного суспільства, - волонтерка Татуся Бо
13:09
вибух
На Мелітопольському напрямку пролунало 6 вибухів, - мер Федоров
13:07
В Україні пануватиме суха та сонячна погода до вихідних: прогноз на тиждень від Наталки Діденко
13:02
Ексклюзив
винищувач F-16
Не варто гнатися за модою і крутизною, F-16 не надто поступається F-35, - авіаексперт Криволап
12:58
ЄСПЛ
"У заяві до суду виклали всі міфи російської пропаганди": Україна виграла в ЄСПЛ справу за позовом РФ
12:51
автобус
У КМДА заявили, що проїзд у громадському транспорті має коштувати 30 грн
12:49
СУ-35
Російський винищувач намагався перехопити американський літак МС-12 у Сирії
12:36
СБУ повідомила про підозру російському пропагандисту Красовському
СБУ повідомила про нову підозру ексдиректору Russia Today, який закликав топити українських дітей
12:26
Снаряди 155-мм
На заміну тим, які передав Україні: бундесвер замовив у Rheinmetall боєприпасів на 1,2 млрд євро
12:08
Штучний інтелект, ШІ
Японські ілюстратори планують використати можливості ШІ для створення нової манги
12:07
OPINION
Богдан Буткевич
"Нєзабудка" на 10 мільйонів. У час війни...
11:51
відключення електроенергії
Унаслідок негоди знеструмлено понад 100 населених пунктів у 4 областях України
11:33
крилата ракта "Калібр"
Росіяни зменшили кількість кораблів у Чорному морі, але й надалі утримують там два ракетоносії
11:29
Оновлено
ДТП на Кіровоградщині 16 липня: кількість загиблих зросла до 4, водію повідомили про підозру
11:18
обстріл Одеси
Росіяни завдали ударів по 10 областях України: за добу загинули 6 людей, 25 поранено
11:11
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росіяни намагаються тиснути на ділянках фронту Куп'янськ - Сватове - Кремінна, це протяжність 120-150 км, - Згурець
11:10
Ексклюзив
Бахмут
На Бахмутському напрямку змінилася конфігурація російських військ, проте якість залишилася та сама, - майор Кудряшов
11:09
Оновлено
Власників київського банку підозрюють у допомозі підпільним онлайн-казино відмити майже 5 млрд грн
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV