У школах Маріуполя загарбники обшукують дітей, забирають у них гроші та прославляють окупацію Росією
У школах Маріуполя росіяни обшукують і грабують учнів, не пускають до них батьків і прославляють російську окупацію
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Школи Маріуполя в окупації перетворено на філіали ГУЛАГу. Дітям заборонено розмовляти на тему війни. Заборонено делитись спогадами про пережите. На стінах скрізь розвішано нові правила та вимоги. Що заборонено", - зауважив він.
Так, до шкіл не пускають батьків, а самих учнів обшукують із металодетектором, незалежно від статі та віку. Переважно це роблять "деенерівці". Трапляються непоодинокі випадки, коли загарбники забирали в учнів віком до 15 років металеві рублі, нібито метал не можна проносити до школи. Однак гроші дітям не повертають.
"Кожен урок починається та закінчується короткою доповіддю вчителя, як стало гарно з Росією.
Це не Орвелл. Це щось інше. Потужніше і страшніше", - наголосив Петро Андрющенко.
- 1 вересня в Маріуполі ватажок "ДНР" Денис Пушилін та інші окупанти прийшли до школи для показових фото, обшукали учнів, а їхній куратор у місті й депутат Держдуми мав при собі пістолет.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.43
Купівля 39.43Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.29Продаж 40.31
- Актуальне
- Важливе