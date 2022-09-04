Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Школи Маріуполя в окупації перетворено на філіали ГУЛАГу. Дітям заборонено розмовляти на тему війни. Заборонено делитись спогадами про пережите. На стінах скрізь розвішано нові правила та вимоги. Що заборонено", - зауважив він.

Так, до шкіл не пускають батьків, а самих учнів обшукують із металодетектором, незалежно від статі та віку. Переважно це роблять "деенерівці". Трапляються непоодинокі випадки, коли загарбники забирали в учнів віком до 15 років металеві рублі, нібито метал не можна проносити до школи. Однак гроші дітям не повертають.

"Кожен урок починається та закінчується короткою доповіддю вчителя, як стало гарно з Росією.

Це не Орвелл. Це щось інше. Потужніше і страшніше", - наголосив Петро Андрющенко.

1 вересня в Маріуполі ватажок "ДНР" Денис Пушилін та інші окупанти прийшли до школи для показових фото, обшукали учнів, а їхній куратор у місті й депутат Держдуми мав при собі пістолет.

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