У школах Мелітополя окупанти примусово проводять для дітей уроки "російської ідентичності"
Російські окупанти організували для українських дітей у школах тимчасово окупованого Мелітополя уроки "російської ідентичності", на які примусово зганяє школярів міста
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
Повна назва пропагандистського заходу "Сто дат Російської ідентичності", на ці лекції окупаційна адміністрація примусово зганяла школярів міста, зазначають у Спротиві.
Відомо, що відповідальними за промивання мізків дітям є "Федеральне агентство у справах національностей", яке є спеціальним кремлівським органом для виховання манкуртів.
У Спротиві розповідають, що уроки для українських школярів вів відомий зрадник вірменського народу Айказ Мікаєлян, який є прихильником президента Росії Володимира Путіна з 2000-х років. Тепер він творить політику геноциду на захоплених землях України, сподіваючись позбавити Україну нового покоління, наголошують у Центрі.
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