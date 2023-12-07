У школі російського Брянська восьмикласниця вчинила стрілянину та суїцид: двоє загиблих, четверо постраждалих
Вранці четверга, 7 грудня, у російському місті Брянськ восьмикласниця вчинила стрілянину в школі. Унаслідок цього дівчина вчинила суїцид, є загиблі та поранені
Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.
Зазначається, що стрілянина сталася у гімназії №5. Відомо, що учениця пронесла вогнепальну зброю, з якої вистрілила кілька разів. Восьмикласниця прийшла на урок, увійшла до класу і практично відразу почала стріляти.
В адміністрації міста заявили, що наразі 4 людини постраждали, ще дві загинули внаслідок стрілянини. Крім цього, відомо, що учениця, яка влаштувала стрілянину, наклала на себе руки. Одна дитина у вкрай важкому стані знаходиться у реанімації.
Пізніше стало відомо, що адміністрація Брянська видалила повідомлення у своєму Telegram-каналі з інформацією про кількість загиблих та постраждалих під час стрілянини в гімназії №5.
Депутат Держдуми Олександр Хінштейн повідомив, що мисливська зброя, з якої стріляла восьмикласниця, зареєстрована на батька дівчинки.
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