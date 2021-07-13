У Шотландії вимагають за перемогу над Англією зробити тренера збірної Італії почесним громадянином
Головного тренера збірної Італії Роберто Манчіні запропонували зробити почесним громадянином Шотландії за перемогу в фіналі Євро-2020 над Англією
Про це повідомляє газета The National, яка й виступила з подібною ініціативою.
Видання опублікувало фото Манчіні у літаку після фіналу та назвало його Роберто Брюсом - за аналогією із королем Робертом I Брюсом, який боровся за незалежність Шотландії.
"Зробіть Роберто Брюса почесним громадянином Шотландії. Закликаємо читачів The National посприяти нагородженню Манчіні за заслуги перед Шотландією", - заявили газетярі.
Перед матчем між Італією та Англією у фіналі Євро-2020 видання зобразило Манчіні в образі героя Шотландії Вільяма Воллеса та вийшло із заголовком: "Врятуй нас, Роберто, ти наша остання надія. Ми не витримаємо, щоб вони ще 55 років базікали про це", - натякаючи на перемогу Англії у чемпіонаті світу-1966, яка досі залишається єдиним успіхом команди на великих футбольних турнірах.
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Нагадаємо, 11 липня збірна Італії перемогла у Лондоні Англію у фіналі Євро-2020 та стала чемпіоном Європи з футболу.
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