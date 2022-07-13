Про це інформує CNN.

Протестувальники у Шрі-Ланці захопили національний канал на телебаченні та прорвалися в офіс премʼєр-міністра, вимагаючи його відставки. Це сталося після втечі президента Раджапакса з країни, коли останній відмовився офіційно подавати у відставку та призначив виконувачем своїх обовʼязків премʼєра Шрі-Ланки Раніла Викрамасінгхе.

Нагадаємо, 13 липня прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Викрамасінгхе одразу після втечі президента запровадив в країні надзвичайний стан та комендантську годину. При цьому Викрамасінгхе підтвердив, що офіційної заяви про відставку президента Раджапакси ще немає. Таким чином, виконувач обов’язків президента офіційно не може бути призначеним.

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