У Шрі-Ланці протестувальники захопили національний телеканал та увірвалися до офісу премʼєра
Обурені раптовою втечею президента протестувальники заявили, що не погоджуються з рішенням ввести надзвичайний стан та не сприйматимуть укази "незаконного премʼєра"
Про це інформує CNN.
Протестувальники у Шрі-Ланці захопили національний канал на телебаченні та прорвалися в офіс премʼєр-міністра, вимагаючи його відставки. Це сталося після втечі президента Раджапакса з країни, коли останній відмовився офіційно подавати у відставку та призначив виконувачем своїх обовʼязків премʼєра Шрі-Ланки Раніла Викрамасінгхе.
Нагадаємо, 13 липня прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Викрамасінгхе одразу після втечі президента запровадив в країні надзвичайний стан та комендантську годину. При цьому Викрамасінгхе підтвердив, що офіційної заяви про відставку президента Раджапакси ще немає. Таким чином, виконувач обов’язків президента офіційно не може бути призначеним.
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