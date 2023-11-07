У штурмовій бригаді "Сталевий кордон" розповіли про найгарячіші ділянки Куп'янського напрямку

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Підрозділи "Сталевого кордону" продовжують виконувати бойові завдання на сході України, а саме на Лимано-Куп'янському напрямку. Ворог намагається здійснювати штурмові дії. Протягом минулої доби ворог здійснив 15 штурмів. Усі ворожі штурми були відбиті українськими захисниками, і ворог відступив. Синьківка, Іванівка й Стельмахівка залишаються найгарячішими ділянками на Куп'янському напрямку. Саме 15 бойових зіткнень і відбулися там. Ворог суне штурмовими групами по 20-30 солдатів за підтримкою техніки", - підкреслив Шевцов.

Начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон" також додав, що на Куп'янському напрямку Сили оборони України підготували гарно укріплені фортифікаційні споруди, і готові зустріти ворога.