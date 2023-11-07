У штурмовій бригаді "Сталевий кордон" розповіли про найгарячіші ділянки Куп'янського напрямку
Начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон", підполковник Держприкордонслужби України Іван Шевцов зазначив, що на Куп'янському напрямку усі ворожі штурми були відбиті Силами оборони, і ворог відступив
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Підрозділи "Сталевого кордону" продовжують виконувати бойові завдання на сході України, а саме на Лимано-Куп'янському напрямку. Ворог намагається здійснювати штурмові дії. Протягом минулої доби ворог здійснив 15 штурмів. Усі ворожі штурми були відбиті українськими захисниками, і ворог відступив. Синьківка, Іванівка й Стельмахівка залишаються найгарячішими ділянками на Куп'янському напрямку. Саме 15 бойових зіткнень і відбулися там. Ворог суне штурмовими групами по 20-30 солдатів за підтримкою техніки", - підкреслив Шевцов.
Начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон" також додав, що на Куп'янському напрямку Сили оборони України підготували гарно укріплені фортифікаційні споруди, і готові зустріти ворога.
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