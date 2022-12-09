У Швеції розробили простий тест, який може виявити 14 різних типів раку

Про це повідомило видання Euronews.

Відомо, що дослідники використовували машинне навчання для відстеження рівнів глікозаміногліканів – типу цукру, який є важливою частиною нашого метаболізму – як біомаркерів для виявлення раку в крові та зразках сечі 1 260 добровольців.

У своєму дослідженні автори стверджують, що їхній метод може виявити рак першої стадії з чутливістю до 62%.

Специфічність тесту (частка істинних негативних результатів, які він правильно передбачив) була високою – 95%, а також тест передбачав розташування пухлин з точністю до 89%.

Дослідники розраховують, що цей простий тест коштуватиме дешевше ніж 50 доларів, тобто у 5-10 разів менше, ніж середній аналіз крові з рідкої біопсії сьогодні.

Науковий співробітник Каролінського інституту (Швеція) і провідний автор дослідження Франческо Гатто сказав іспанській газеті El País, що залишилося ще кілька кроків, перш ніж цей тест стане стандартною медичною практикою. Зокрема, наступним кроком буде підтвердження його ефективності у вибірці з понад 10 000 учасників.

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