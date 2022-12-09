У Швеції розробили простий тест, який може виявити 14 різних типів раку
Дослідники з Технологічного університету Чалмерса у Швеції розробили простий тест, який може виявити 14 різних типів раку першої стадії
Про це повідомило видання Euronews.
Відомо, що дослідники використовували машинне навчання для відстеження рівнів глікозаміногліканів – типу цукру, який є важливою частиною нашого метаболізму – як біомаркерів для виявлення раку в крові та зразках сечі 1 260 добровольців.
У своєму дослідженні автори стверджують, що їхній метод може виявити рак першої стадії з чутливістю до 62%.
Специфічність тесту (частка істинних негативних результатів, які він правильно передбачив) була високою – 95%, а також тест передбачав розташування пухлин з точністю до 89%.
Дослідники розраховують, що цей простий тест коштуватиме дешевше ніж 50 доларів, тобто у 5-10 разів менше, ніж середній аналіз крові з рідкої біопсії сьогодні.
Науковий співробітник Каролінського інституту (Швеція) і провідний автор дослідження Франческо Гатто сказав іспанській газеті El País, що залишилося ще кілька кроків, перш ніж цей тест стане стандартною медичною практикою. Зокрема, наступним кроком буде підтвердження його ефективності у вибірці з понад 10 000 учасників.
- Литва надасть Україні експрес-тести на коронавірус на суму близько €730 тис.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.12
-
EUR
Купівля 40.74Продаж 41.8
- Актуальне
- Важливе