Про це повідомляє шведське видання Aftonbladet.

Зазначається, що за останні 24 години вздовж траси між Хофорсом і Фалуном було викрадено щонайменше три камери контролю швидкості. Ще два були вкрадені в містечку Хедемора. Крадіжки зараз розслідує поліція.

У металевих шафах вздовж трас знаходяться фотоапарати Canon. Точно такі ж камери були знайдені в російських саморобних безпілотниках "Орлан-10".

У поліції безпеки Швеції заявляють, що їм відома інформація про зв'язок між крадіжками на шведських дорогах і російськими безпілотниками.

"Але у нас немає можливості вдаватися в подробиці або розповідати про нашу розвідувальну роботу", - сказав прессекретар Säpo Фредрік Хультгрен-Фріберг.

За даними Шведської транспортної адміністрації, за останні місяці по всій країні було викрадено близько сотні камер спостереження за дорожнім рухом.

У більшості випадків шафи камер були зламані, і злодії витягували все оснащення. У шафі знаходиться камера, радар, спалах і процесор. Схоже, що саме фотоапарат і був метою злодіїв.

20 жовтня Рада ЄС затвердила санкції щодо Ірану за постачання безпілотників, які завдали ударів по Україні. Країни ЄС вирішили заморозити активи 3 фізичних осіб та 1 організації, відповідальних за постачання БПЛА, а також готові поширити санкції на ще 4 іранські організації, які фігурували в попередньому списку санкцій.

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