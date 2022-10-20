У Швеції вкрали 100 камер контролю швидкості, такі ж виявили на російських безпілотниках
У Швеції продовжують зникати камери контролю швидкості, такі ж росіяни використовують для виробництва саморобних безпілотників під час війни в Україні
Про це повідомляє шведське видання Aftonbladet.
Зазначається, що за останні 24 години вздовж траси між Хофорсом і Фалуном було викрадено щонайменше три камери контролю швидкості. Ще два були вкрадені в містечку Хедемора. Крадіжки зараз розслідує поліція.
У металевих шафах вздовж трас знаходяться фотоапарати Canon. Точно такі ж камери були знайдені в російських саморобних безпілотниках "Орлан-10".
У поліції безпеки Швеції заявляють, що їм відома інформація про зв'язок між крадіжками на шведських дорогах і російськими безпілотниками.
"Але у нас немає можливості вдаватися в подробиці або розповідати про нашу розвідувальну роботу", - сказав прессекретар Säpo Фредрік Хультгрен-Фріберг.
За даними Шведської транспортної адміністрації, за останні місяці по всій країні було викрадено близько сотні камер спостереження за дорожнім рухом.
У більшості випадків шафи камер були зламані, і злодії витягували все оснащення. У шафі знаходиться камера, радар, спалах і процесор. Схоже, що саме фотоапарат і був метою злодіїв.
- 20 жовтня Рада ЄС затвердила санкції щодо Ірану за постачання безпілотників, які завдали ударів по Україні. Країни ЄС вирішили заморозити активи 3 фізичних осіб та 1 організації, відповідальних за постачання БПЛА, а також готові поширити санкції на ще 4 іранські організації, які фігурували в попередньому списку санкцій.
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