У Швеції зафіксували найспекотнішу погоду за останні 75 років
За минулу добу у Швеції зареєстрували найвищу за більш ніж півстоліття температуру повітря
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на SVT.
Зазначається, що у містечку Молілла на півдні країни температура повітря досягла 37,2°C. Наразі це найвищий показник за останні 75 років. Попередньо подібний рівень спеки фіксували аж у 1947 році, коли стовпчик термометра досягав 38°C.
Проте станом на 22 липня температура знову знизилася до близько 23°C.
Місто Молілла називають "температурною столицею Швеції" через те, що саме там часто реєструють як спекотні, так і холодні температурні рекорди.
- Величезна спека, що охопила Європу, неухильно рухається на схід. Італія, Польща та Словенія оголосили найвищий рівень попередження про спеку, по всьому континенту палають лісосмуги
- У Португалії станом на 10 липня через лісові пожежі, спричинені аномальною спекою, травмувалися 29 людей
- А у Великій Британії 15 липня оголосили надзвичайну ситуацію після червоного попередження про аномальну спеку
- У Франції та Іспанії вирують лісові пожежі, тисячі людей змушені залишити свої будинки та рятуватися
- 18 липня британський аеропорт зупиняв роботу через пошкоджену аномальною спекою злітну смугу
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.23
Купівля 37.23Продаж 38.52
-
EUR
Купівля 37.62Продаж 39.03
- Актуальне
- Важливе