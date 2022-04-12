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У Швейцарії створили рекомендації, які допоможуть українським біженцям не стати жертвою торговців людьми

12 квітня, 2022 вiвторок
12:26
біженці з України домашнє насильство

Швейцарське міграційне відомство напрацювало рекомендації, щоб захистити біженців з України від можливої експлуатації

Про це повідомляє swissinfo. 

За даними видання, з початку повномасштабної війни в Україні до Швейцарії прибули понад 28 тисяч людей.

Державний секретаріат з питань міграції попередив про те, що "зловмисники використовують скрутне становище та слабкі сторони осіб, які тікають із рідної країни". Ці особи, особливо жінки та діти, знаходяться в групі особливого ризику".

Інформаційна кампанія "Захисти себе" закликала біженців остерігатися "надто щедрих пропозицій допомоги чи працевлаштування" і передавати свої документи лише державним службовцям. Біженцям радять фотографувати свої документи, що посвідчують особу, та надіслати копії надійним друзям разом із деталями свого переміщення. Українцям також рекомендують фотографувати автомобільні номери та надсилати це друзям, перш ніж сідати в транспортні засоби.

Будь-хто, хто має проблеми або відчуває небезпеку, повинен зв’язатися з співробітниками центрів притулку або спеціального центру підтримки жертв.  Рекомендації доступні за посиланням різними мовами.

  • Нагадаємо, уряд Швейцарії вирішив не встановлювати обмеження щодо максимальної кількості біженців з України.
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