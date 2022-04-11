Швейцарія не встановлюватиме обмеження для кількості українських біженців в країні

Про це повідомляє 123hindinews з посиланням на міністра юстиції Швейцарії.



Карін Келлер-Зуттер повідомила, що не встановлено жодного обмеження щодо кількості осіб, які можуть приїхати до країни, рятуючись від війни в Україні.



"Я не розумію, як Швейцарія могла б відмовити жінкам і дітям на кордоні", – сказала вона.



Наразі 28 тисяч людей, які виїхали з України, були зареєстровані у Швейцарії як біженці. Про це повідомив Державний секретаріат з питань міграції у суботу (9 квітня). З них 23 300 отримали дозволи S. Цей статус дає можливість залишитися у Швейцарії на рік та дозволяє працювати.



Раніше влада Швейцарії зазначала, що з України можуть прибути 60 тис. біженців. Але видання повідомляє, що місцеві органи влади, які займаються питанням вимушено переселених людей, розраховують на 300 тисяч біженців, які можуть прибути до кінця року.



Проте, Келлер-Зуттер визнає, що кількість новоприбулих створює проблеми для Швейцарії і що приймати таку кількість людей "дуже складно". Управління реєструють, консультують та розміщують від 700 до 1400 біженців, які щодня прибувають до Швейцарії.

Нагадаємо, з України до Європи виїхали вже 4,5 млн біженців. Такі дані подає Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Уряд Швейцарії скасував обов'язковий карантин для домашніх тварин, які приїжджають з українськими біженцями.