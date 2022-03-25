Швейцарія скасувала карантин для тварин, яких привозять українські біженці
Уряд Швейцарії скасував обов'язковий карантин для домашніх тварин, які приїжджають з українськими біженцями
Про це пише Swissinfo.
"Ризик зараження сказу через собак і кішок, які супроводжують їх власників, вважається низьким, оскільки багато з цих домашніх тварин були щеплені від сказу або не мали контакту з дикими тваринами", - йдеться у повідомленні Федерального управління з безпеки харчових продуктів та ветеринарії Швейцарії.
Також в управлінні повідомляють, що важливо зареєструвати всіх тварин після прибуття та зафіксувати, чи були вони вакциновані проти сказу. Якщо ні, вони будуть вакциновані.
За даними уряду, близько 5% біженців з України привозять із собою домашніх тварин.
"Тварини є великою емоційною підтримкою для людей, які перебувають у скрутному становищі, і дають їм сили впоратися з жахливими подіями", - повідомляє представник притулку для тварин в Цюріху, де на початку березня на карантин помістили першу "кішку-біженця".
- Нагадаємо, у зоопарк Познаня евакуювали 15 тварин з заповідника під Києвом.
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