Про це вона повідомила в етері Еспресо.

"Якщо плідно попрацювати над відрізанням транспортних артерій ворога на півдні, то у нього залишається поромна переправа. Але й тут море на нашому боці, бо вже протягом кількох днів шторми не дають можливість використовувати ворогу цю переправу як логістичну артерію. Траса М-17 через Армянськ, яка в окупантів залишається для використання, вже зараз перенавантажена. Адже з більшим погіршенням ситуації з Кримським, Чонгарським, Генічеським мостами та виключенням понтонної переправи на цьому напрямку, траса М17 і зовсім може зупинитися", - проінформувала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

За її словами, крім військових потреб страждають і гуманітарні, тому що траса фактично залишається єдиним сполученням для постачання на півострів, а там гуманітарна ситуація загострюється.

Наталя Гуменюк зауважила, що окупанти занепокоєні тим, як зараз облаштована їхня логістика на півдні.

Удари по Чонгарському мосту

У ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму.

Ранком 29 липня Сили оборони України завдали нового успішного удару по Чонгарському мосту. Інформацію про влучну роботу ЗСУ підтвердив СтратКом увечері того ж дня.

6 серпня ракети Сил оборони України уразили Чонгарський міст та міст через протоку Тонка, що сполучає місто Генічеськ з Арабатською стрілкою

7 серпня Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, повідомив, що Чонгарський міст поки закритий, а по мосту у бік Генічеська вже рухаються невеликі БТРи окупантів

Також начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк зазначила, що логістика ворога ускладнена через проблеми з транспортними шляхами.