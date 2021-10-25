У Сімферополі окупанти затримали адвокатів кримських татар і вимагали від них роздягнутися
У Сімферополі в так званому Центральному відділі поліції №3 силовики намагалися роздягти адвокатів, які захищають права фігурантів красногвардійської справи “Хізб ут-Тахрір”
Про це повідомляє “Кримська солідарність”.
«У «Центральному відділі поліції №3» міста Сімферополя співробітники змушували роздягтися адвокатів Едема Семедляєва та Назима Шеіхмамбетова. Вони прибули туди, щоб надати юридичну допомогу затриманим кримським татарам і журналістам», — зазначила правозахисниця Лутфіє Зудієва, додавши, що адвокати відмовились виконувати наказ силовиків.
Відтак на Семедляєва склали адмінпротокол через непокору «правоохоронним органам».
- Зазначимо, що 25 жовтня силовики провели масові затримання кримських татар у будівлі Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.26
Купівля 26.26Продаж 26.52
-
EUR
Купівля 30.42Продаж 30.81
- Актуальне
- Важливе