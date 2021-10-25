У Сімферополі окупанти затримали адвокатів кримських татар і вимагали від них роздягнутися

Про це повідомляє “Кримська солідарність”.

«У «Центральному відділі поліції №3» міста Сімферополя співробітники змушували роздягтися адвокатів Едема Семедляєва та Назима Шеіхмамбетова. Вони прибули туди, щоб надати юридичну допомогу затриманим кримським татарам і журналістам», — зазначила правозахисниця Лутфіє Зудієва, додавши, що адвокати відмовились виконувати наказ силовиків.

Відтак на Семедляєва склали адмінпротокол через непокору «правоохоронним органам».

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