У Сімферопольському районі четверо людей загинули внаслідок отруєння чадним газом, у тому числі двоє дітей

Про це повідомило окупаційне управління слідчого комітету РФ в Криму і Севастополі.

У приватному будинку в селі Укромне Сімферопольського району тимчасово окупованого Криму від отруєння чадним газом загинула сім'я з чотирьох осіб - подружжя і двоє їхніх дітей.Загиблих виявив роботодавець глави сім'ї, який приїхав у будинок через те, що чоловік не вийшов на роботу.

Двоє загиблих дітей - восьмирічний хлопчик і 12-річна дівчинка.

Ще трьох осіб віком 16, 19 і 20 років госпіталізували, усі вони були дітьми загиблої пари.

Аналогічний випадок стався в Криму в середині березня цього року. Тоді у Феодосії від отруєння чадним газом постраждала сім'я з двома дітьми, яка мешкала в багатоквартирному будинку. Батьки з сином і донькою вижили.