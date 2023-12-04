У Сімферопольському районі четверо людей загинули внаслідок отруєння чадним газом, у тому числі двоє дітей
У Сімферопольському районі в окупованому Криму четверо людей загинули внаслідок отруєння чадним газом, у тому числі двоє дітей
Про це повідомило окупаційне управління слідчого комітету РФ в Криму і Севастополі.
У приватному будинку в селі Укромне Сімферопольського району тимчасово окупованого Криму від отруєння чадним газом загинула сім'я з чотирьох осіб - подружжя і двоє їхніх дітей.Загиблих виявив роботодавець глави сім'ї, який приїхав у будинок через те, що чоловік не вийшов на роботу.
Двоє загиблих дітей - восьмирічний хлопчик і 12-річна дівчинка.
Ще трьох осіб віком 16, 19 і 20 років госпіталізували, усі вони були дітьми загиблої пари.
Аналогічний випадок стався в Криму в середині березня цього року. Тоді у Феодосії від отруєння чадним газом постраждала сім'я з двома дітьми, яка мешкала в багатоквартирному будинку. Батьки з сином і донькою вижили.
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