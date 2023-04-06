Про це йдеться у заяві об'єднаного авіаційного командування НАТО.

"У березні Італія розгорнула свій SAMP-T у Словаччині, і тепер ця система пов'язана з оборонною архітектурою НАТО, захищаючи східний фланг, що ще більше підвищує оперативну сумісність Альянсу та колективну оборону", - йдеться у повідомленні.

Командир оперативної групи SAMP-T Мікеле Веллуччі заявив, що оперативні зусилля пропонують чудову можливість покращити спільну інтеграцію та функціональну сумісність, обмін досвідом та спільну роботу як чудову команду зі Словаччиною та НАТО.