У Словаччині розмістили італійську систему ППО SAMP-T для зміцнення східного флангу НАТО
На території Словаччини розгорнули комплекс протиповітряної оборони SAMP-T Збройних сил Італії для зміцнення східного флангу НАТО
Про це йдеться у заяві об'єднаного авіаційного командування НАТО.
"У березні Італія розгорнула свій SAMP-T у Словаччині, і тепер ця система пов'язана з оборонною архітектурою НАТО, захищаючи східний фланг, що ще більше підвищує оперативну сумісність Альянсу та колективну оборону", - йдеться у повідомленні.
Командир оперативної групи SAMP-T Мікеле Веллуччі заявив, що оперативні зусилля пропонують чудову можливість покращити спільну інтеграцію та функціональну сумісність, обмін досвідом та спільну роботу як чудову команду зі Словаччиною та НАТО.
- Нагадаємо, з кінця квітня впродовж двох місяців у Європі відбудуться масштабні військові навчання за участю країн НАТО та їх партнерів.
- 17 березня уряд Словаччини схвалив передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29. 23 березня надійшли перші чотири літаки, решту – передадуть Україні найближчими тижнями.
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