У Словаччині відбудеться тиждень українського кіно
Тиждень українського кіно в Словаччині відбудеться з 3 по 10 вересня у рамках місяця української культури в містах Братислава та Кошице
Про це повідомляє ДержКіно.
Протягом семи днів словацькій публіці покажуть художні та документальні українські стрічки про російсько-українську війну.
Відкриє Тиждень українського кіно показ сюжету про представників кіноіндустрії, які з початку повномасштабного вторгнення боронять Україну в лавах ЗСУ.
У перший день глядачі також зможуть побачити воєнну екшн-драму "Мирний-21 / Myrnyi-21". Це стрічка про героїчний опір луганського прикордонного загону російській агресії у 2014 році режисера Ахтема Сеітаблаєва, який зараз служить у лавах ЗСУ.
Буде представлено і низку документальних військових картин, які здобули чисельні нагороди на міжнародних фестивалях.
Вхід вільний, а всі фільми транслюватимуться в українському дубляжі зі словацькими чи англійськими субтитрами.
Покази фільмів проходитимуть у двох містах:
- 3 - 6 вересня 2023 року – у Братиславі у Словацькій національній галереї.
- 7 - 10 вересня – у місті Кошице в центрі Kino Úsmev.
Також у рамках "Тижня українського кіно", організатором якого є Громадська організація "УкрКіноФест", відбудеться дискусійна панель на тему копродукції та індустріальної співпраці України та Словаччини.
Фото: ДержКіно
- На Венеційському кінофестивалі 6 вересня відбудеться день підтримки української кіноіндустрії, що постраждала через війну.
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