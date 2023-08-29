У Словаччині відбудеться тиждень українського кіно

Про це повідомляє ДержКіно.

Протягом семи днів словацькій публіці покажуть художні та документальні українські стрічки про російсько-українську війну.

Відкриє Тиждень українського кіно показ сюжету про представників кіноіндустрії, які з початку повномасштабного вторгнення боронять Україну в лавах ЗСУ.

У перший день глядачі також зможуть побачити воєнну екшн-драму "Мирний-21 / Myrnyi-21". Це стрічка про героїчний опір луганського прикордонного загону російській агресії у 2014 році режисера Ахтема Сеітаблаєва, який зараз служить у лавах ЗСУ.

Буде представлено і низку документальних військових картин, які здобули чисельні нагороди на міжнародних фестивалях.

Вхід вільний, а всі фільми транслюватимуться в українському дубляжі зі словацькими чи англійськими субтитрами.

Покази фільмів проходитимуть у двох містах:

3 - 6 вересня 2023 року – у Братиславі у Словацькій національній галереї.

7 - 10 вересня – у місті Кошице в центрі Kino Úsmev.

Також у рамках "Тижня українського кіно", організатором якого є Громадська організація "УкрКіноФест", відбудеться дискусійна панель на тему копродукції та індустріальної співпраці України та Словаччини.

Фото: ДержКіно