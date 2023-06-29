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Головна Світ У Словенії затримали росіянина, який фотографував військовий аеродром

У Словенії затримали росіянина, який фотографував військовий аеродром

29 червня, 2023 четвер
04:45
Світ шпигун

У Словенії поліція та Служба розвідки розслідують справу за участю росіянина, який намагався сфотографувати техніку та майно на аеродромі збройних сил країни у місті Церкле-о-Кркі

Про це повідомляє RTV Slovenija.

Повідомляється, що 4 червня під час дня відкритих дверей на аеродромі в одному з ангарів виявили молодого чоловіка, який фотографував військову техніку та приміщення, хоч заходити до приміщень відвідувачам заходу заборонялося. У ситуацію втрутилася військова поліція і фотографа затримали.

За неофіційною інформацією, затриманим виявився студент, який навчається у Ново-Місці, що у сусідньому регіоні. Чоловіка затримали, допитали та відпустили.

У Міністерстві оборони Словенії підтвердили, що незвичайну активність одного з відвідувачів дня відчинених дверей аеропорту у Церкові-о-Крку ретельно перевірили.

  • Нагадаємо, у звіті спецслужб Швейцарії йдеться, що третина з-поміж 220 дипломатів РФ у країні є шпигунами. Під виглядом дипломатів у країні продовжують працювати десятки російських секретних агентів, і Швейцарія залишається однією з найгарячіших точок для російського шпигунства.
Росія
Словенія
Шпигунський скандал
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