У Словенії затримали росіянина, який фотографував військовий аеродром
У Словенії поліція та Служба розвідки розслідують справу за участю росіянина, який намагався сфотографувати техніку та майно на аеродромі збройних сил країни у місті Церкле-о-Кркі
Про це повідомляє RTV Slovenija.
Повідомляється, що 4 червня під час дня відкритих дверей на аеродромі в одному з ангарів виявили молодого чоловіка, який фотографував військову техніку та приміщення, хоч заходити до приміщень відвідувачам заходу заборонялося. У ситуацію втрутилася військова поліція і фотографа затримали.
За неофіційною інформацією, затриманим виявився студент, який навчається у Ново-Місці, що у сусідньому регіоні. Чоловіка затримали, допитали та відпустили.
У Міністерстві оборони Словенії підтвердили, що незвичайну активність одного з відвідувачів дня відчинених дверей аеропорту у Церкові-о-Крку ретельно перевірили.
- Нагадаємо, у звіті спецслужб Швейцарії йдеться, що третина з-поміж 220 дипломатів РФ у країні є шпигунами. Під виглядом дипломатів у країні продовжують працювати десятки російських секретних агентів, і Швейцарія залишається однією з найгарячіших точок для російського шпигунства.
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