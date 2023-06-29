У Словенії затримали росіянина, який фотографував військовий аеродром

Про це повідомляє RTV Slovenija.

Повідомляється, що 4 червня під час дня відкритих дверей на аеродромі в одному з ангарів виявили молодого чоловіка, який фотографував військову техніку та приміщення, хоч заходити до приміщень відвідувачам заходу заборонялося. У ситуацію втрутилася військова поліція і фотографа затримали.

За неофіційною інформацією, затриманим виявився студент, який навчається у Ново-Місці, що у сусідньому регіоні. Чоловіка затримали, допитали та відпустили.

У Міністерстві оборони Словенії підтвердили, що незвичайну активність одного з відвідувачів дня відчинених дверей аеропорту у Церкові-о-Крку ретельно перевірили.