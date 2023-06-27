Про це йдеться у щорічному звіті про державну безпеку, оприлюдненому спецслужбами Швейцарії 26 червня, інформує "Радіо Свобода".

У звіті зазначено, що під виглядом дипломатів у країні продовжують працювати десятки російських секретних агентів, і Швейцарія залишається однією з найгарячіших точок для російського шпигунства.

Згідно з документом, протягом останніх років багато російських шпигунів було виявлено та вислано з країн Євросоюзу та Північної Америки. Їхні висилки почастішали після замаху на вбивство родини Скрипалів у Великій Британії у 2018 році та після військового вторгнення Росії до України у 2022 році.

Однак у Швейцарії їхня кількість залишається незмінною, що особливо небезпечно, оскільки нейтральна країна є майданчиком для багатьох міжнародних ініціатив. Зокрема, у Женеві розташована європейська штаб-квартира ООН. Російське представництво там Швейцарія теж вважає можливою базою розвідувальної агентури під дипломатичним прикриттям.

Швейцарська контррозвідка вважає, що з 220 співробітників, акредитованих у дипломатичних представництвах Росії у Берні та Женеві, не менше третини працюють на російську розвідку.

Крім того, швейцарські спецслужби стурбовані великою кількістю передбачуваних шпигунів у дипломатичних місіях Китаю, але вважають, що їх все ж таки менше, ніж російських.

Аналізуючи ситуацію у світі, швейцарські спецслужби припускають, що війна Росії в Україні не закінчиться 2023 року. У міру продовження конфлікту Захід, який надає Україні фінансову та військову підтримку, все сильніше схилятиме її владу до переговорів з Росією. Росія, на їхню думку, готова до затяжної війни. Також вони вважають, що Росія, як і раніше, загрожуватиме застосуванням ядерної зброї, але вкрай малоймовірно, щоб вона втілила свої загрози.

Також аналітики вважають малоймовірним повномасштабний збройний конфлікт між Китаєм та Тайванем у 2023 році.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 21 червня прийняв вірчі грамоти п'яти нових послів, зокрема й Швейцарії. Також він 15 червня звернувся до Швейцарського парламенту із закликом розблокувати реекспорт зброї до України.