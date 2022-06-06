У Слов'янську лишилось майже 25 тис. людей, - Кириленко
Зі Слов'янську Донецької області евакуювали понад три чверті жителів
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Укірінформ.
"Наразі у Слов'янську не більше 24 тис. жителів залишилося. Є проблеми з водозабезпеченням у північній частині області – Слов'янськ, Костянтинівка, Дружківка, частина Краматорської громади – через перебої з електропостачанням.", - повідомив він.
За словами очільника ОВА, влада сприяє охочим евакуюватися.
Станом на 2019 р. у місті проживали майже 110 тис. осіб.
- 2 червня окупанти обстріляли Слов'янськ, влучили в лінію електропередач і будинки, залишивши місто без світла й води.
- У ніч на 5 травня на Донеччині росіяни завдали ракетних ударів по нежитловому сектору Слов'янська.
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