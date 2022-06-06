У Слов'янську лишилось майже 25 тис. людей, - Кириленко

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Укірінформ.

"Наразі у Слов'янську не більше 24 тис. жителів залишилося. Є проблеми з водозабезпеченням у північній частині області – Слов'янськ, Костянтинівка, Дружківка, частина Краматорської громади – через перебої з електропостачанням.", - повідомив він.

За словами очільника ОВА, влада сприяє охочим евакуюватися.

Станом на 2019 р. у місті проживали майже 110 тис. осіб.

2 червня окупанти обстріляли Слов'янськ, влучили в лінію електропередач і будинки, залишивши місто без світла й води.

У ніч на 5 травня на Донеччині росіяни завдали ракетних ударів по нежитловому сектору Слов'янська.